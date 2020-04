Mohammed Shahid, président de Brave CF: l’UFC a provoqué une fausse représentation du MMA

Mohammed Shahid, président de Brave CF

Les trois derniers mois ont été mouvementés pour tout le monde avec la propagation de COVID-19. Et les répercussions mondiales de cette pandémie continuent d’affecter des millions de vies, d’économies et d’entreprises dans le monde.

En cette période difficile, nous avons vu le bien et le mal de l’humanité. D’une part, les gens qui se sont réunis, unis dans une mission d’aider de toutes les manières possibles

D’un autre côté, il y avait ceux qui recherchaient un gain financier de la situation, indépendamment de ce que cela pouvait signifier pour leur entourage.

Le monde du sport en est un excellent exemple. D’un côté, Fédération de combat BRAVE, a non seulement reporté ses propres émissions à l’avance, mais a également lancé une campagne mondiale de sensibilisation COVID-19, le plus grand et le seul du genre MMA.

De l’autre côté de la médaille, il y avait UFC, déterminé à poursuivre son événement, malgré les risques évidents pour la santé associés à l’événement et contre l’avis de toutes les organisations de santé locales et mondiales.

Le président de BRAVE CF, Mohammed Shahid, a exprimé son immense frustration à l’égard de l’UFC qui a organisé l’événement et a exprimé la nécessité de réglementer les arts martiaux mixtes en termes de sport comme la seule voie plausible pour le développement du sport.

Shahid a ouvert la voie en tant que seul promoteur majeur de l’organisation à s’exprimer et a souligné des lacunes flagrantes dans les plans de l’UFC, réitérant que le MMA ne se développerait que si l’accent était mis sur le développement du sport, pas sur l’argent.

“Il est de notre devoir en tant que représentants du sport du MMA d’avancer d’une manière qui ne met personne en danger. Nous devons prendre du recul et donner un exemple. C’est un problème collectif, nous pouvons démontrer “au reste du monde que notre sport ne se soucie pas de cette question”dit Shahidqui est frustré parce que le MMA maintenant, il est dénaturé comme un sport.

«Aujourd’hui, nous sommes dénaturés en tant que sport en raison de décisions comme celle-ci. Sommes-nous le sport le plus difficile? Oui, avons-nous les athlètes les plus difficiles? Oui, nous le faisons. Mais ce n’est pas la ténacité que nous représentons en tant que sport, pour continuer et pour désobéir aux règles et règlements. Nous devons avoir des réglementations plus strictes et nous devons collaborer en tant que sport. Les décisions doivent être prises en tenant compte du bien-être des personnes et non en fonction de l’argent. “

“Certaines réglementations doivent être mises en œuvre, par un organisme de réglementation professionnel, et non sur l’agenda d’un homme, qui est toujours basé sur l’argent.”

Et leurs opinions ont rapidement été reprises par les fédérations, les instances dirigeantes du sport, les autorités sanitaires et les athlètes respectés, ce qui a exercé de nouvelles pressions sur la UFC pour finalement succomber à la pression et à l’événement très controversé UFC 249 il a finalement été suspendu.