Molly McCann à la tête d’affiche de Dublin Leah McCourt: “Prenez ça … c’est pourquoi vous le faites”

Molly McCann soutient son partenaire d’entraînement et vedette du Bellator Dublin, Leah McCourt, pour faire le travail lorsqu’elle affrontera Judith Ruis dans la 3 Arena samedi soir.

Bien qu’il ne soit que 3-1 en tant que professionnel, “The Curse” a été sélectionné par Bellator pour remplacer James Gallagher, blessé, lorsqu’il a été contraint de s’affronter avec Cal Ellenor. Bellator travaille actuellement sur une nouvelle réservation de l’affrontement des poids coq, a appris MMA Fighting.

McCann travaille aux côtés de McCourt depuis un certain nombre d’années et a décrit comment elle a été poussée de la même manière dans un spot de l’événement principal lors de sa course de championnat avec Cage Warriors.

“Exactement la même chose m’est arrivée”, a déclaré McCann au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Quand je me suis battu pour le titre mondial, j’étais le co-événement principal et ce n’est que lorsque Lee Chadwick s’est blessé deux semaines avant le combat que j’ai eu l’événement principal. j’ai dit [McCourt], “Je sais tout ce que vous ressentez en ce moment.” ”

Bien qu’elle n’ait pas une riche expérience professionnelle, McCourt est l’une des combattants Bellator les plus parlées dans la presse britannique et irlandaise depuis ses débuts. McCann a exhorté la combattante nord-irlandaise à se concentrer sur sa formation au lieu de s’enliser dans des interviews avant le combat.

«C’est ce sentiment écrasant de… la quantité de presse qu’elle a est évidemment plus que tout autre combattant de cartes principales aurait. Je lui ai dit: “Tu dois le prendre dans ta foulée et ne te sens pas obligé de répondre [the media] là et puis. Votre formation vient en premier, puis les obligations des médias viennent en second, ne vous en faites pas trop. »»

McCann est convaincue que McCourt a trouvé un nouvel équipement dans sa formation depuis qu’elle a été annoncée comme le nouvel événement principal du salon de Dublin.

“Si je parle de feu sous le cul … Je parle depuis ce moment où Leah a eu cet événement principal”, a déclaré McCann.

«Vous savez qu’elle le met en jeu à chaque fois et vous savez qu’elle voyage partout pour s’entraîner et faire la navette qu’elle fait tous les jours juste pour être la meilleure. J’ai dit: “C’est votre récompense pour tout ce pour quoi vous avez travaillé, alors ne vous mettez pas trop de pression. Vous devez vous asseoir là, et quand Stormzy joue quand vous sortez, regardez simplement ces 3 arènes là pour vous. Prenez ça parce que c’est pourquoi vous le faites. ”

Le poids mouche de Liverpool a révélé comment elle et McCourt avaient le même objectif d’atteindre le statut d’événement principal à domicile.

«Les objectifs de Mine et Leah sont sensiblement les mêmes. Je voulais faire la une de Liverpool et elle voulait faire la une de Belfast ou de Dublin… et elle le fait… et beaucoup plus rapidement que moi! Je suis tellement bourdonnant, je ne peux même pas obtenir la carte principale sur une carte UFC et le 3-1 et la tête d’affiche de mon compagnon. Je me dis: “Leah, tu voles!” La meilleure chose est; il n’y a jamais une once de jalousie. C’est juste une pure volonté pour votre partenaire d’entraînement de gagner et c’est génial! ”

Alors que «Meatball» croit que Bellator Dublin pourrait être une star pour McCourt, elle est convaincue que le combattant SBG Charlestown doit prendre son temps pour gravir les échelons des poids plumes Bellator.

«Je lui ai déjà dit:« Tu es au plus haut point de ta carrière, donc tu dois être intelligent. »Elle n’a jamais hésité devant un adversaire qui lui a été donné. Je lui ai dit: “Tu vas faire la une des journaux maintenant, alors ne te précipite pas pour prendre le combat de Cyborg si ça vient le prochain combat ou le combat après, parce que tu as encore du pain sur la planche. Il ne s’agit pas d’esquiver, c’est d’être prêt dans sa carrière au bon moment », a-t-elle expliqué.

“Katie Taylor est la plus grande star du sport féminin au monde maintenant et puis vous avez Leah McCourt d’Irlande du Nord. Elle va aussi le prendre et le transcender au niveau suivant. Cette île, l’île dans son ensemble, produit des talents de classe mondiale à la minute. »

Découvrez l’interview de Molly McCann sur l’Eurobash de cette semaine. Cela commence à (48:00).