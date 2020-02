Molly McCann dit qu’elle est prête pour son «diplôme» de MMA

LONDRES – Après quatre combats à l’UFC, Molly McCann commence à se sentir chez elle à l’intérieur de l’octogone. Mais elle admet qu’elle doit vaincre Ashlee Evans-Smith pour établir pleinement sa place parmi les meilleurs concurrents de la division des poids mouches.

Jeudi, MMA Junkie s’est assis avec McCann (10-2 MMA, 3-1 UFC) devant son UFC lors du match ESPN + 29 le 21 mars à l’O2 et a constaté que, malgré ses pieds fermement sur le sol, les rêves de McCann sont très hauts alors qu’elle progresse vers leur réalisation.

“Je ne portais même pas mes gants UFC ou ma tenue UFC avant d’avoir gagné à l’UFC”, a déclaré McCann. «Je n’avais tout simplement pas l’impression d’avoir été autorisé. Je n’avais pas l’impression de l’avoir mérité. La première victoire en Amérique, parce que j’étais un outsider quand j’ai gagné ce combat, je me suis dit: «D’accord, je le mérite.» C’est parce que je suis un combattant intelligent et intelligent, ainsi que quelqu’un qui prendra le combattre par la peau du cou si je dois. “

McCann, l’ancienne championne des poids mouches de Cage Warriors, a perdu ses débuts en octogone dans sa ville natale de Liverpool, en Angleterre, en 2018, mais depuis, elle a éclaté en larmes, revendiquant un triplé de victoires avec des performances de plus en plus impressionnantes. Désormais âgée de 29 ans, elle a le sentiment d’appartenir au plus haut niveau, mais elle sait qu’elle doit vaincre Evans-Smith (6-4 MMA, 3-4 UFC) pour passer du statut de prospect au prétendant classé.

«C’est le dernier combat que je pense que je dois avoir jusqu’à ce que je puisse vraiment être confiante et dire:« Je vais absolument tuer tout le monde dans le top 10 », a-t-elle expliqué. «C’est ce grappler et cet attaquant qui se battent à nouveau. C’est comme mon diplôme. Je crois que j’ai été mis en place (pour réussir), je fais tout bien. Le plan est là maintenant. Mon combat, ma lutte, mon jiu jitsu, mon terrain et ma livre sont à égalité avec le sien. Et une fois que je l’ai fait, il n’y a plus de questions. On répond à toutes les questions. “

McCann voit des parallèles dans sa situation avec celle vécue par son compatriote natif de Liverpool Darren Till, dont la lutte et le jeu au sol ont été remis en question par certains experts avant ses débuts de poids moyen avec Kelvin Gastelum, des experts qui ont sans aucun doute été surpris lorsque Till a pris une décision unanime dans leur inclinaison UFC 244.

“Darren a prouvé sa lutte, son jiu jitsu, il a tout prouvé”, a déclaré McCann. “Mais quand même, on lui demandait parce qu’il avait eu ces deux défaites. J’ai donc l’impression que c’est pareil pour moi. J’ai l’impression que vous n’avez qu’à le prouver et tout sera oublié. Les gens n’en feront probablement pas autant que moi, mais je pense que je sais que je dois le faire juste pour me dire “Shhhhhh!” Tu vois ce que je veux dire? “

Comme tout combattant MMA prometteur, le rêve de McCann est de remporter un jour l’or au championnat, mais elle sait qu’il y a un processus en jeu, et cela se poursuit à l’UFC Londres en mars, où une victoire sur Evans-Smith pourrait la pousser vers le grands noms de la division mouche. Elle dit qu’elle est prête à faire ce saut.

«Je veux juste être candidate, à la fin de l’année, pour la ceinture», a-t-elle déclaré. «Je me battrai où que je sois, je me battrai qui que ce soit pour que cela se produise, et j’ai les oignons pour le faire maintenant.

“Je me choque beaucoup quand j’y arrive, et vous verrez après le premier tour que mes adversaires retournent à ce siège et ils sont assis là et ils se disent:” Oh mon dieu (explétif), je ” Je dois retourner là-bas et combattre ça! “et je me dis:” Ce n’est pas le monstre que je pensais qu’ils allaient être. “Je sais que c’est là où j’en suis maintenant, et je sais, une fois que vous avez senti quelqu’un sortir pendant cette première minute, je suis prêt à partir. »

Si sa quête d’un titre UFC peut être un plan à long terme, un objectif légèrement plus immédiat – la possibilité de revenir à Liverpool et de remporter une victoire devant ses fans de sa ville natale – en est une qui a fait ressortir la chair de poule dès qu’elle a été demandé à ce sujet.

«Ah! Goosies! », Sourit-elle. «J’ai mis l’univers dans mon plan, et quelque chose que je dis tous les jours, je vais me battre à nouveau au… c’était l’Echo Arena, maintenant c’est la M&S Bank (Arena) maintenant. J’adorerais que l’UFC revienne. Et si Darren ne l’emmène pas à Anfield, je ne cours pas avant de pouvoir marcher, parce que je dois être co-principal, je dois être classé, je dois faire ce que je dois faire pour le ramener (à Liverpool). Mais c’est quelque chose qui est dans mes rêves et c’est ce que je veux faire. “

McCann avait même en tête quelques combats potentiels pour un futur retour dans le Merseyside, avec une paire d’épisodes de poids mouche qui pourraient captiver l’imagination des fans de combat à la fois dans sa ville natale et dans le monde entier.

“J’adorerais combattre un Maycee Barber à Liverpool, j’adorerais combattre une Joanne Calderwood à Liverpool, et je sais que chaque groupe démographique paierait pour regarder ce genre de combats”, a-t-elle déclaré. “Vous savez, nous allons juste entrer et ça ne va pas être,” Touchez pour les points et juste le bord. “Nous allons entrer dans cinq tours, la destruction massive. Donc voilà. C’est sur ma liste de seaux. “

.