Molly McCann encourage les femmes à se lancer dans les sports de combat: “Cela changera votre vie pour toujours”

Il n’a fallu que deux ans à l’UFC pour que Molly McCann émerge en tant que candidate au poids des mouches, mais son implication dans les arts martiaux portait ses fruits bien avant de rejoindre la liste.

Combattante professionnelle depuis 2015, McCann occupe actuellement le 14e rang du classement officiel des poids mouches de l’UFC sur la base de trois victoires consécutives après avoir faibli lors de ses débuts à l’UFC. L’athlète de 29 ans est également une ancienne championne de Cage Warriors et elle détient actuellement un dossier de 10-2.

Apparue sur le chat en direct de The A-Side mercredi, McCann a expliqué à quel point il peut être difficile pour les femmes de s’impliquer dans les arts martiaux et à quel point il peut être gratifiant de faire le saut.

«Je pense qu’entrer dans les arts martiaux en tant que femme est probablement l’une des choses les plus difficiles à faire au monde parce que c’est juste considéré comme une affaire d’hommes», a déclaré McCann. «Je ne l’ai fait que parce qu’on m’a dit que je n’étais pas autorisé à le faire. Je me disais: “Tu ne vas pas me dire non.” Mais maintenant, c’est à un âge où tout est beaucoup plus facile et beaucoup plus égalitaire, et je pense que vous n’avez qu’à passer le pied porte et puis il va changer votre vie pour toujours.

“Il s’agit de croissance et de ne pas être dans votre zone de confort. Pendant tout le temps que vous ferez du MMA, vous ne serez pas dans votre zone de confort, mais c’est agréable et cela changera votre vie pour le mieux. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un grand afflux de femmes au gymnase MMA Next Generation à Liverpool où elle s’entraîne, McCann a déclaré qu’elle avait remarqué un intérêt accru pour le MMA après ses débuts avec Cage Warriors il y a trois ans. Face à Lacey Schuckman, bien plus expérimentée, chez Cage Warriors 82, McCann a pris une décision unanime.

Les circonstances dans lesquelles elle a concouru n’ont pas été faciles.

«Je mets le combat de ma vie», a déclaré McCann. «J’avais perdu mon cousin dans un accident de voiture, il était l’un de mes meilleurs amis, il n’avait que 26 ans, puis les funérailles ont eu lieu la nuit de la pesée et je ne pouvais pas aller aux funérailles alors c’était comme , toute la famille était derrière moi pour ce combat. C’était tellement de pression et c’était, comme, 7 000 personnes là-bas, et c’était la chose la plus effrayante. … J’étais comme, 4-1, et je me suis juste dit: «F * ck this, allons-y.» Et je l’ai fait.

«Liverpool ne savait pas qui j’étais avant ce combat, mais après ça, ils l’ont fait. La petite fille de tout le monde a commencé à venir faire du paddy [Pimblett’s] Des classes.”

McCann a souligné plus son accessibilité que son profil croissant dans l’entreprise comme une raison pour laquelle elle s’est retrouvée à travailler avec plus de femmes. «Meatball» a fait un effort pour éliminer toutes les barrières entre elle et les artistes martiaux en herbe qui cherchent simplement un endroit où ils peuvent être à l’aise pour s’entraîner et compétitionner.

“Je pense que je suis agréable à toute femme qui arrive, je pense que cela aide beaucoup”, a déclaré McCann. «Il y a beaucoup d’athlètes féminines ou de combattantes, mais je ne les vois pas essayer de faire beaucoup pour quelqu’un d’autre qu’eux-mêmes. … Dans notre salle de sport, nous avons maintenant notre équipe féminine en jiu-jitsu et nous avons maintenant une bonne équipe MMA, nous sommes environ cinq. »