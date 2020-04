Molly McCann raconte avoir arrêté un trafiquant de sexe présumé pendant son quart de travail à Subway

En fait, Molly McCann n’aime pas vraiment les boulettes de viande.

Cela peut sembler étrange étant donné le surnom allitératif de «boulette de viande» qu’elle apporte à l’octogone, mais elle peut avoir de bonnes raisons pour cela étant donné qu’elle a une association quelque peu négative avec sa profession passée. Bien avant de devenir une vedette dans la division des poids mouches de l’UFC, la native de Liverpool a travaillé tard dans une sandwicherie Subway et elle s’est souvenue d’une soirée mouvementée qui s’est terminée par une chute et un héroïsme inattendu de la part de McCann.

Elle a révélé son virage unique en tant que justicière lors d’une apparition sur le chat en direct de The A-Side mercredi.

“Cette fille blonde est arrivée, cinq heures du matin, ivre pourrie, trébuchant puis ce garçon l’a suivie. … Et il est entré et il a mis son bras autour d’elle et je suis allé vers lui, ‘Hey mec, quel est son nom “Il est allé,” Quoi? “Je suis allé,” Quel est son nom, “parce que je ne pensais pas qu’il la connaissait. Quelque chose dans mon ventre était comme, “Non, ce n’est pas … non.” Et il est comme, “F * ckin” tais-toi, mon amour. “Pouvez-vous imaginer mon visage, en disant ça?

“Alors, elle ouvre son sac à main et il essaie de retirer l’argent du sac à main et je suis allé,” Ey, mon pote, qu’est-ce que c’est que ce connard? “Et il a répondu:” Je suis la police. À qui parlez-vous? »J’ai dit:« Vous n’êtes pas la police de merde ».»

Selon McCann, l’agresseur a appelé des renforts et plusieurs autres hommes se sont présentés au métro. Cela n’a pas empêché McCann de sortir du magasin et de confronter physiquement l’homme, ce qui a entraîné une brève bagarre avant l’arrivée des autorités.

Il s’avère que la situation était encore plus grave que McCann ne l’avait pensé.

“Il est parti me donner des coups de pied dans la tête, je lui ai donné des coups de pied dans la jambe, la police est venue le prendre, je dois aller faire une déclaration”, a déclaré McCann. «Il s’avère qu’il était un trafiquant de sexe et qu’il essayait de l’emmener. Ils avaient regardé les caméras et ils l’avaient violée. Ils ont mis un viol [drug] dans son verre pour la prendre, pour la voler, et elle n’aurait jamais été revu.

«Et j’étais comme ça [to the police], “Tout dans une journée de travail, les gars!” “

Les détails ont été donnés à McCann après qu’elle se soit rendue au poste de police parce que la femme impliquée a refusé de faire une déclaration. C’est donc à McCann d’en faire un qui a été pris par hasard par un pratiquant de jiu-jitsu de son gymnase. Elle était réticente à être impliquée, mais cela s’est avéré être un point discutable car elle dit que l’homme était un immigrant illégal qui a ensuite été renvoyé chez lui pour autant qu’elle le sache, ce qui signifie qu’elle n’avait pas besoin de témoigner davantage.

McCann n’était pas encore la combattante de haut niveau qu’elle allait devenir et on ne savait pas de quoi son adversaire de cette nuit était capable. Qu’est-ce qui l’a motivée à s’impliquer?

“J’avais 22 ans”, a déclaré McCann. “Donc, c’est assez jeune pour affronter un homme de grande taille, puis des voitures dehors. Mais ma maman a toujours dit: «Ne jamais reculer, Mol. Vous descendez swingin ‘, fille. “”