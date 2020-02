Montana De La Rosa dit que c’est «angoissant et excitant» de partager la carte avec son mari

Image: @ montana.delarosa sur Instagram

Le Montana et Mark De La Rosa entreront dans l’histoire à l’UFC Rio Rancho ce samedi car ils deviendront le premier duo femme et mari à concourir sur la même carte.

Mark ouvre la carte lorsqu’il prend Raulian Paiva. Le Montana, quant à lui, est sur la carte principale contre Mara Romero Borella.

Montana n’est pas sûre si elle sera dans le coin de Mark, car elle admet que c’est angoissant pour elle.

«Je débattais de cela et je pense que je vais rester en arrière parce que je suis vraiment nerveux pour son combat. Je ne veux pas que tous ces nerfs se produisent juste avant mon combat. Ce serait trop pour moi mentalement. Il se bat deuxième ou premier sur la carte et je me bats sur la carte principale, donc je vais juste passer du temps et aller au site plus tard », a déclaré De La Rosa à BJPENN.com. «Je ne veux pas avoir tous ces nerfs dos à dos. Je vais voir comment ça se passe le jour si [I will even watch his fight] nous verrons.”

Bien qu’elle ne sache pas si elle sera dans son coin, il y a des émotions mitigées à propos du partage de la carte ensemble. Ils savent qu’ils font l’histoire, mais pour le Montana, elle admet que c’est à la fois excitant et éprouvant pour les nerfs. Mais une fois qu’ils auront tous deux levé la main, cela en vaudra la peine.

«C’est définitivement angoissant et excitant. Une fois que nous aurons tous les deux remporté les victoires, ce sera incroyable, car nous avons fait tellement de travail et nous nous sommes aidés tous les deux », a-t-elle expliqué. «Cela a également été très difficile dans la vie de famille, nous étant tous deux en camp de combat. Cela en vaudra la peine lorsque nous aurons ces gains et que notre compte bancaire sera très élevé. “

Montana De La Rosa fait son retour dans l’Octogone depuis juin de l’année dernière quand elle a perdu contre Andrea Lee. Depuis lors, elle a subi deux interventions chirurgicales et admet que la période a été difficile pour elle. Mais, le temps libre lui a permis de réfléchir à sa carrière et sait qu’elle veut être combattante.

«J’ai en fait subi deux interventions chirurgicales car j’avais des lésions nerveuses au coude. J’ai ensuite eu le nez cassé », a-t-elle déclaré. «Je devais corriger mon nez parce que j’avais beaucoup de mal à respirer car je ne pouvais même pas expirer par le nez pendant un certain temps. Je peux réellement respirer par le nez maintenant, donc je me sens beaucoup mieux maintenant.

«Il faisait environ 100 degrés ou quelque chose comme ça et je n’étais pas autorisé à être actif, alors j’étais à peu près au lit pendant deux mois. Cela a fini par être la plus longue mise à pied de tous les temps et cela m’a aidé à réaliser que j’étais heureux de me battre et que je voulais continuer à me battre », De La Rosa. «Parfois, je m’entraîne trop et m’épuise un peu. Mais le fait de ne pas pouvoir m’entraîner m’a fait réaliser que je voulais m’entraîner. »

Contre Borella, Montana De La Rosa est confiante de pouvoir lever la main et pense qu’elle gagnera encore une fois.

L’athlète de 24 ans a terminé ses trois victoires à l’UFC et veut être connue comme finisseuse.

«J’entre dans chaque combat dans l’espoir d’obtenir un arrêt. Je n’aime pas faire tous les tours. Je préfère simplement y aller et en finir avec ça », a-t-elle déclaré. «Ça va être excitant et je suis juste prêt où que ça aille. Elle va vouloir me descendre. Elle pense qu’elle sera capable de me contrôler mais j’ai tout vu. Je pense que je serai en mesure de battre la victoire. “

En fin de compte, si De La Rosa levait la main, elle ne se soucierait pas de savoir qui serait le prochain, car elle savait qu’elle finirait par atteindre le sommet.

«Obtenir cette victoire me placera dans le top 10 et me remettra sur la bonne voie. Je ne me soucie vraiment de rien d’autre, je continue de gagner et de continuer à gravir les échelons. Continuez à gagner et je serai au sommet », a-t-elle conclu.

