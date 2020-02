Montel Jackson explique l’inspiration derrière le débrayage mémorable de l’UFC Raleigh

Image via @ montello135 sur Twitter

Alors qu’il y avait deux grands événements dans le monde du MMA samedi soir – UFC sur ESPN + 24 et Bellator 238 – Montel Jackson a peut-être gagné tout le week-end avant même que son combat avec Felipe Colares ne commence.

Avant sa décision unanime de remporter la victoire sur Colares à Raleigh, en Caroline du Nord, Jackson s’est rendu dans l’Octogone pour une chanson que très peu de fans de sports de combat s’attendaient à entendre: la chanson méga-hit de Whitney Houston sortie en novembre 1992, I Will Always Love You.

La communauté MMA a explosé d’éloges et de positivité, tandis que la foule à l’intérieur de la PNC Arena a chanté sur la piste universellement appréciée de la bande originale de The Bodyguard.

Alors que les commentateurs, et la plupart des autres observateurs de l’événement, applaudissaient l’ironie derrière le choix d’une chanson aussi puissante pour sa marche vers l’Octogone pour se battre avec un autre homme, Jackson a choisi la chanson pour une raison précise: rendre hommage à la fin mère de son entraîneur-chef Pura Vida Jake Klipp.

“Mon entraîneur Jake, sa mère est décédée, je pense à mi-chemin de mon camp”, a déclaré Jackson à BJPENN.com. «Je sais qu’il essayait d’être macho et tout ça, mais je sais qu’il était foiré. Je sais que son frère Morgan était lui aussi foiré. Je veux dire, leur maman est morte. Pour lui, il continue de coacher et de continuer à venir, cela montre à quel point il est fort, à quel point il est attaché à moi et à ma carrière qu’il peut mettre ses sentiments et ses émotions de côté et continuer à coacher, être là pour mon camp. C’était donc comme une petite reconnaissance pour lui, pour rendre hommage à sa maman. J’ai rencontré sa mère plusieurs fois et elle était très, très gentille. »

La sélection musicale de Jackson, 27 ans, a certainement été une surprise pour son entraîneur-chef et mentor. De plus, “Quik” a surpris son manager et l’UFC au point que l’organisation n’était pas sûre qu’ils communiquaient même avec le concurrent montante des poids coq pendant la semaine de combat.

“Non [he didn’t know]», A déclaré Jackson à propos de son entraîneur-chef. «C’était encore plus drôle parce que Heidi [from the UFC] m’a envoyé un texto et elle m’a demandé: “Montel, tu vas avec ta chanson de débrayage habituelle?”, et c’est généralement oui parce que ma chanson ne change jamais. Quand je lui ai dit «Je t’aimerai toujours» de Whitney Houston, elle a dit: «Quoi? Est-ce Montel? », Dis-je, oui. Elle a dit: “êtes-vous sûr?”, Et j’ai dit oui. Elle est revenue et a dit: “Je vais confirmer avec vous en personne.”

“Jason [House] texto mes deux numéros de téléphone me demandant si j’allais avec cette chanson. Je me dis: “Ouais, ne le dis pas non plus à Jake.” Je pensais juste que c’était drôle. C’était vraiment le cas. “

Ce fut un moment touchant d’entendre l’histoire et de regarder de près la vidéo du débrayage mémorable, car Klipp peut être vu avoir une réaction émotionnelle, tout en essayant de rester concentré sur la tâche à accomplir. Dans l’ensemble, l’hommage surprenant a été un succès.

“Je savais qu’il pleurait mais je ne pouvais pas le voir parce qu’il se tenait derrière moi”, a déclaré Jackson. «Je l’ai vu pleurer. Mais quand il est sorti, je me suis retourné et j’ai regardé, et il m’a dit: “ Quoi? ”, Je lui ai dit “ c’est ta chanson ”. Il voulait que je sorte une chanson différente mais je n’allais pas en parler. . Il pensait que je sortirais de ma chanson habituelle alors je l’ai surpris. “

Aussi formidable que soit cette marche vers l’Octogone, Jackson a également livré le combat. Avant de se battre avec des victoires consécutives contre Brian Kelleher et Andre Soukhamthath, Jackson a affronté Colares, un match très provocant, qui venait d’une victoire fâchée par décision partagée sur Domingo Pilarte à l’UFC le 4 ESPN en juillet.

Jackson a poussé un rythme presque écrasant tout au long du combat sur les pieds et avec sa lutte en route vers une victoire à l’unanimité.

Bien qu’une troisième victoire consécutive soit la priorité absolue, Jackson estime que sa performance n’était pas la meilleure.

“Comme un six”, a déclaré Jackson lorsqu’on lui a demandé comment il évaluait sa performance. «Je sentais que j’aurais pu avoir des combos plus propres et je ne pense pas avoir appliqué suffisamment de pression à ce type – probablement dans toutes les manches. Il était prêt à partir au deuxième tour. Je vois ça comme si c’était ma faute d’avoir traîné le combat pendant si longtemps. »

À la fin du premier tour, Jackson a assommé Colares d’un coup de poing et a commencé une rafale sauvage qui a presque mis fin au combat. Colares a montré son courage et sa ténacité pour se rendre au deuxième tour – et le reste du combat – mais Jackson a estimé que l’assaut des coups de feu continuait à réveiller Colares pour le garder dedans.

“Je dois reprendre mon souffle et recommencer”, a déclaré Jackson sur sa mentalité entre le premier et le deuxième tour. “C’est tout ce à quoi j’ai pensé. Je pense qu’il a été assommé et je le réveillais avec les coups de poing. Il a levé le bras à un moment donné et je me suis dit: “Ouais, il est assommé.” Mais ça va.

“Je n’ai pas été surpris [it wasn’t stopped]. J’aurais pensé qu’ils auraient arrêté le combat mais ce mec a juste mangé 15 coups de poing au visage et il était toujours debout. La clôture le tenait toujours, alors continuez à frapper. »

Ce fut une performance dominante de Jackson, qui a obtenu deux tableaux de bord 30-26, ainsi qu’un 30-25 en route vers une décision unanime.

Dans une nuit qui s’est terminée avec sa main levée, cela a commencé par un hommage touchant. Bien que la réaction générale à son débrayage ait été universellement saluée, Jackson n’est pas sûr qu’il y retournera encore une fois. S’il ne le fait pas, Jackson peut se consoler d’avoir créé un moment mémorable pour lui-même, son entraîneur-chef et les fans.

“C’est Whitney Houston, mec. Qui n’aime pas Whitney Houston », a déclaré Jackson. “Surtout cette chanson… qui ne connaît pas cette chanson? Cette chanson a été jouée et entendue un million de fois. Personne dans ce monde… vous n’avez même pas besoin de parler anglais pour ressentir cette chanson. C’est juste de la drogue, mec. J’adore des chansons comme ça. J’adore les chansons soul comme ça. »

