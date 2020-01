Morgan Charriere concourra pour le titre intérimaire poids plume de Cage Warriors le 20 mars

Morgan Charriere aura sa deuxième occasion de se battre pour l’or intérimaire de Cage Warriors le 20 mars à Londres au Cage Warriors 113 à l’Indigo à l’O2.

Cage Warriors a annoncé la lutte par communiqué de presse et via ses réseaux sociaux jeudi matin.

Le concurrent poids plume n ° 1 Morgan Charrière (15-7) se battra pour le titre intérimaire à Cage Warriors Londres, avec le champion actuel Mads Burnell actuellement incapable de concourir

❓ TBC adversaire.

@ indigoatTheO2, 20 mars pic.twitter.com/lXW5b4cxEw

– Cage Warriors (@CageWarriors) 30 janvier 2020

Le combattant français populaire, Charriere (15-7-0), a d’abord concouru pour le titre intérimaire poids plume lorsqu’il est intervenu à court préavis pour un combat avec le combattant du Bellator et coureur scandinave récemment signé, Soren Bak, qui est un ancien double champion sous la bannière Cage Warirors.

Charrière a tenu la distance avec son collègue prospect, le Danois obtenant la décision de la majorité. La performance de Charrière, à court préavis contre l’un des meilleurs espoirs en Europe, a fait beaucoup tourner les têtes parmi les médias et les fans. Ses nouvelles victoires contre Lewis Monarch et l’ancien champion des poids plumes Dean Trueman ont consolidé sa place en tant que l’une des étoiles montantes de l’organisation en 2020.

En plus de ses compétences dynamiques, Charrière a l’un des plus forts suivis en Europe. Il était l’un des trois combattants de Cage Warriors nommés dans le reportage MMA Fighting European Prospects to Watch en 2020. Les deux autres combattants qui ont fait la liste – Modestus Bukaukus et Jai Herbert – ont signé pour l’UFC au début du mois.

