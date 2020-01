Morgan Charriere décroche un titre provisoire à Londres

Morgan Charriere, l’un des meilleurs talents émergents de France, obtiendra son premier tir à un titre important lors de son retour au Cage Warriors 113 à Londres.

Le champion actuel de 145 livres, Mads Burnell, devait à l’origine concourir à Londres. Mais avec le Danois incapable de se battre, les responsables de Cage Warriors ont réservé le meilleur concurrent Charriere (15-7-1) dans un combat pour le titre intérimaire des poids plumes à l’Indigo à l’O2 le 20 mars. Son adversaire n’a pas encore été annoncé.

Charriere a impressionné par une série de performances accrocheuses, mais aucune n’a attiré plus d’attention que son KO de l’ancien champion des poids plumes Dean Trueman à Cage Warriors 109.

Cette victoire lui a valu le prix Knockout of the Year de Cage Warriors avec 96,1% des 41 000 votes exprimés par les fans, et a consolidé sa position de meilleur candidat dans la division poids plume de Cage Warriors. Désormais, le joueur de 24 ans tentera de remporter l’or à Londres.

L’ajout de Charriere à l’événement de Londres donne au haut de la carte de combat une saveur typiquement française avec son compatriote et champion des poids mouches Cage Warriors Samir Faiddine prêt à faire la première défense de son titre contre Luke Shanks dans l’événement principal.

La carte, qui sera diffusée sur UFC Fight Pass, comprend également Paddy Pimblett, le favori des fans de Liverpudlian, le concurrent gallois invaincu Mason Jones et le futur irlandais Ian Garry.

Les combats confirmés pour Cage Warriors 113 incluent:

CARTE PRINCIPALE

Le champion Samir Faiddine contre Luke Shanks – pour le titre des poids mouches

Morgan Charriere vs TBC – pour le titre vacant intérimaire poids plume

Donovan Desmae contre Paddy Pimblett

Danilo Belluardo contre Mason Jones

Ian Garry contre TBC

CARTE PRELIMINAIRE

Steve Aimable contre Perry Goodwin

Davide Baneschi contre Cory Tait

Hakon Foss contre Nathan Jones

Emrah Sonmez contre Aidan Stephen

Kingsley Crawford contre Lewis Monarch

Matthew Bonner contre Jamie Richardson

Conor Hignett contre Darren O’Gorman

Jack Collins contre Joshua Onwordi

.