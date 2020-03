Morgan Charriere: “J’amène une armée française à Londres”

Image via @morgan_chapa sur Instagram

Si vous êtes un fan occasionnel des arts martiaux et que vous ne regardez que les événements de l’UFC, vous n’avez probablement pas entendu parler du poids plume français Morgan Charriere.

Mais que se passe-t-il si nous vous disons que le Français sera probablement la prochaine grande chose dans le MMA européen?

«Luffy» a passé les premières années de sa carrière professionnelle à se battre dans de multiples promotions dans toute l’Europe. Finalement, il a fini par signer avec l’une des principales organisations européennes de MMA, Cage Warriors, ce qui lui a permis de se faire un nom même de l’autre côté de l’étang.

L’une des premières choses qui lui a sauté aux yeux est le nombre énorme de fans qu’il considère qu’il n’a pas encore combattu pour une promotion mondiale majeure.

Le jeune pistolet a connu une escalade vers la gloire il y a sept mois lorsqu’il a rencontré le streamer Twitch Kameto et a réalisé ensemble une vidéo qui a franchi le cap du million de vues sur YouTube.

“Kameto et moi avons commencé une série Web sur YouTube appelée Plus Jamais Gros, ce qui signifie Never Fat Again en anglais”, a déclaré Morgan Charrier à BJPenn.com. “Kamel (le vrai nom de Kameto) essayait de perdre du poids. Il pesait quelque chose comme 330 livres et depuis le début du spectacle, il a perdu 55 livres. D’un autre côté, mon objectif est de signer avec l’UFC. »

Pour ce faire, Charriere aide Kamel dans sa forme physique, son alimentation et son manque de motivation. En échange, les téléspectateurs YouTube et Twitch lui donnent un coup de pouce sur les réseaux sociaux.

«Avant que je ne sache, boum! Une armée a été constituée. J’ai commencé à faire plus de vidéos YouTube sur ma propre chaîne et plus de contenu sur mes réseaux sociaux afin d’aider les gens à être une meilleure version d’eux-mêmes en les motivant. Nous sommes donc dans une situation gagnant-gagnant: je les aide et ils m’aident. »

Certains peuvent penser qu’un combattant devrait se concentrer uniquement sur l’entraînement et le combat, mais les fans sont ceux qui achètent des billets et des paiements à la carte, et le vétéran de Cage Warriors le comprend clairement.

“Le partenariat [with Kameto] a commencé sur Twitter. Je travaille sur mes réseaux sociaux depuis 2012, créant du contenu génial et des contenus liés au MMA afin d’élargir ma base de fans et d’avoir quelque chose de plus à proposer aux organisations. J’avais déjà plus de 10 000 abonnés avant que Kamel ne m’atteigne dans mes DM, me parlant de son problème de poids, puis tout a commencé. Nous voulions motiver les gens avec nos vidéos, les faire sortir de leur zone de confort. Ce fut un succès! »

Parfois, cependant, avoir un si grand nombre de fans peut être contre-productif, en particulier pour les jeunes combattants qui ne peuvent pas supporter la pression. Ce n’est pas le cas de Morgan Charrière, cependant.

«Je pense que cela me motive à être vraiment implacable et à me concentrer davantage sur mon combat, car je dois présenter un spectacle chaque fois que j’entre dans cette cage. Je veux les rendre fiers. Ils sont comme ma famille, je ne veux pas les laisser tomber. Je leur ai dit de toujours donner le meilleur d’eux-mêmes et de ne rien regretter dans mes vidéos. Je dois donc le faire moi-même, leur montrer le chemin. »

Le représentant de Chapa Quente était censé combattre Mads Burnell pour le titre incontesté, mais ce dernier a été contraint de partir et maintenant il combat Darko Banović pour le titre intérimaire de poids plume de Cage Warriors. Le combattant basé en Autriche, cependant, ne facilitera pas la tâche de Luffy. Banovic n’a eu besoin des juges que six fois sur 24 combats. De plus, 15 de ses 17 victoires sont survenues par arrêt.

LONDON MAIN EVENT.

Le concurrent numéro 1 @Morgan_Chapa (15-7) 🇫🇷 affronte Darko Banović (17-7) 🇦🇹 pour le titre intérimaire poids plume 🏆

Un affrontement européen de haut niveau pour vaincre le #CWLONDON

20 mars // @ indigoatTheO2 // EN DIRECT sur @UFCFightPass pic.twitter.com/wXGdm4GM2N

– Cage Warriors (@CageWarriors) 20 février 2020

«Je pense qu’il vient avec le même état d’esprit que le mien l’année dernière quand je me suis battu pour l’or de Cage Warrior. Je ne le sous-estimerai pas. Vous pouvez vous attendre à ce que je lance des bombes depuis le début [of the first round] à la fin du cinquième tour si nécessaire. Mais je ne pense vraiment pas que ce combat va passer au deuxième tour. Vous pouvez vous attendre à un feu d’artifice de ce combat. “

Cage Warriors est connu non seulement pour être la principale promotion de MMA sur le territoire européen, mais aussi pour avoir envoyé plusieurs champions de promotion à l’étranger, combattant sous la bannière de l’UFC. Quitter la cage avec cet or autour de sa taille pourrait signifier un appel à l’UFC pour Morgan Charriere.

“Nous ne savons cependant pas quels sont les plans de l’UFC. Peut-être que ce sera suffisant, peut-être que ce ne sera pas le cas », a déclaré Charrière. «Je ne suis pas pressé, je suis encore très jeune malgré mon expérience de combat. J’étais pressé quand j’ai commencé ma carrière professionnelle et cela m’a fait faire des erreurs. Je ne le ferai plus, je sais que je dois être patient maintenant et continuer à faire ce que je fais le mieux: [put on] un spectacle et les médias sociaux. Et je veux combattre Mads [Burnell], alors oui, mon plan est d’unifier le titre. Je veux être le champion incontesté et je veux combattre les meilleurs gars là-bas, défendre cette ceinture et ensuite obtenir cet appel UFC. Je vais le gagner à travers mon sang et ma sueur. Pour l’instant c’est mon objectif [to sign with the UFC], mais je suis ouvert d’esprit. Si quelque chose arrive et que c’est bon pour moi, je pourrais le prendre, nous verrons. Comme je l’ai déjà dit, je dois être patient. »

Ce qui est sûr, cependant, c’est que le candidat au titre de Cage Warriors serait un excellent ajout sur la liste de l’UFC maintenant que les arts martiaux mixtes sont fondamentalement légaux en France et que cet UFC prévoit de faire sa toute première exposition sur le sol français.

«Nous, les combattants français, sommes tellement habitués à toujours voyager et combattre les gars les plus durs de la région, que nous ne savons pas vraiment ce que c’est que de se battre à la maison. Je veux en faire l’expérience, je veux entendre la foule enracinée uniquement pour moi. Et vous pouvez vous attendre à ce que tous mes fans viennent au spectacle afin que vous puissiez imaginer l’atmosphère. Mais je peux vous dire que le 20 mars, Londres sera française parce que j’emmène l’armée avec moi et ils sont implacables! “

Morgan Charriere verrouille les cornes avec Darko Banović le 20 mars alors qu’il titrait Cage Warriors 113 à Londres.

Comment aimez-vous les chances de Charrière d’obtenir l’appel le plus attendu de l’UFC?

