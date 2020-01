Morgan Charriere se battra pour le titre intérimaire des poids plumes de Cage Warriors

Image via @morgan_chapa sur Instagram

Les arts martiaux mixtes français sont au bord de quelque chose de génial et il semble que les fans aient déjà choisi leur ambassadeur, le combattant qui s’appelle Morgan Charrière (15-7-1 MMA, 2-1 Cage Warriors).

On vient d’annoncer que le Français se battra pour le titre intérimaire poids plume de Cage Warriors puisque l’actuel porte-ceinture Mads Burnell n’est pas en mesure de concourir pour le moment. L’adversaire de Charrière n’a pas encore été annoncé.

Charriere a récemment fait la plus grande déclaration de sa carrière professionnelle à ce jour, éliminant l’ancien champion de Cage Warriors, Dean Trueman.

La Charrière a l’une des bases de fans les plus importantes et les plus fidèles parmi les combattants en dehors de l’UFC. Son arrivée sur Trueman a remporté le Cage Warriors TKO / KO de l’année car il a remporté la plus haute marge depuis le début des récompenses. Les votes en faveur de Charrière représentaient 96,1% des 41 000 votes du scrutin de cette année (par communiqué de presse de la promotion).

Avec des arts martiaux mixtes proches d’être légalisés dans son pays d’origine, la France, la Charrière est l’un des noms les plus en vogue qui pourrait potentiellement être signé par l’Ultimate Fighting Championship pour leur tout premier concert sur le sol français.

Charriere rejoint Samir Faiddine, champion de France et Flyweight CW, qui va défendre pour la première fois sa ceinture contre Luke Shanks.

Voir les autres combats annoncés pour le spectacle de Londres ci-dessous, par communiqué de presse de Cage Warriors:

Carte principale

Samir Faiddine vs Luke Shanks – Lutte pour le titre des poids mouches

Morgan Charriere vs TBC – Lutte provisoire pour le titre poids plume

Paddy Pimblett vs Donovan Desmae – Léger

Danilo Belluardo contre Mason Jones – Léger

Ian Garry vs TBC – Poids mi-moyen

Pro Prelims

Perry Goodwin vs Steve Aimable – Poids plume

Cory Tait vs Davide Baneschi – Poids coq

Håkon Foss contre Nathan Jones – Poids mi-moyen

Aidan Stephen contre Emrah Sonmez – Poids plume

Lewis Monarch vs Kingsley Crawford – Poids plume

Matthew Bonner contre Jamie Richardson – poids moyen

Darren O’Gorman vs Coner Hignett – Poids mouche

Joshua Onwordi vs Jack Collins – Léger

