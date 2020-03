Morgan Charriere vs Darko Banovic hors Cage Warriors 113 en raison de complications de voyage Banovic

L’événement principal de Cage Warriors 113 est la dernière victime de l’événement en constante évolution, alors que la sensation française Morgan Charriere s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer que son adversaire Darko Banovic ne se rendrait pas à l’événement de Manchester.

Depuis que le coronavirus est devenu une pandémie mondiale, Cage Warriors 113 a subi plusieurs retraits et même un changement de lieu de Londres à Manchester, mais le président de promotion Graham Boylan a rejoint le podcast Eurobash de MMA Fighting pour souligner son insistance à organiser l’événement plus tôt cette semaine.

Charriere devait affronter Banovic dans l’événement principal de l’événement de Manchester, où il devait mettre sa ceinture intérimaire de poids plume sur la ligne. Le favori des fans français a quitté sa France natale très tôt, par précaution supplémentaire, sachant que les restrictions de voyage étaient susceptibles de s’intensifier en raison des préoccupations croissantes des coronavirus. Mercredi, cependant, il a affirmé que Banovic ne voulait pas voyager pour participer.

Cage Warriors a confirmé à MMA Fighting que Banovic n’a pas pu se rendre à l’événement en raison de complications de voyage.

Charriere s’est rendu sur Twitter pour partager sa version des événements.

Très déçu d’avoir à vous annoncer que mon combat pour la ceinture n’aura pas lieu vendredi. ⁣

Darko Banovic à décidé de ne pas se déplacer aujourd’hui pour venir m’affronter. Nous lui avions trouver toutes les solutions pour lui assurer un retour après le combat.⁣⁣ pic.twitter.com/EBHMoIkiwo

– KING MOGO ™ (@Morgan_Chapa) 18 mars 2020

Le fil de discussion traduit:

«Très déçu de devoir vous dire que mon combat pour la ceinture n’aura pas lieu vendredi. Darko Banovic a décidé de ne pas voyager aujourd’hui pour venir me faire face. Nous lui avons fait trouver toutes les solutions pour lui assurer un retour après le combat. ONous avons donc cherché un remplacement de dernière minute et infructueux. Seuls les refus, même de la part des combattants déjà prévus sur la carte 66kg à qui j’ai offert 1k supplémentaire de ma poche. “Alors je suis à mon retour en France maintenant avec un goût amer parce que j’ai tout essayé pour faire ce combat. “Je suis désolé les gars et les filles, merci pour votre soutien et la force que j’ai tout vu.”

À la lumière de l’annulation du titre, le combat pour le titre vacant de Mason Jones et Joe McColgan sera probablement placé au premier plan de l’événement.

Charrière (15-7-1) est l’un des combattants les plus célèbres de France et a été considéré comme l’un des partisans les plus précieux de la région en raison de sa base de fans amorphe et du sport devenu récemment légal dans la région.

Avant le combat, Charriere a souligné comment il pensait que le titre de Cage Warriors était la prochaine étape pour obtenir un contrat UFC. Il a récemment impressionné les fans et les médias avec sa victoire d’arrêt sur le fidèle du Royaume-Uni et l’ancien champion des poids plumes Dean Trueman.

Banovic (17-7-0) est originaire de Bosnie-Herzégovine et en est à sa 10e année en tant que combattant professionnel. Bien qu’il soit sur le point de faire ses débuts promotionnels dans l’événement principal de Manchester, il est actuellement sur une séquence de victoires de deux combats.

Consultez l’Eurobash de cette semaine pour un aperçu concis de la carte Cage Warriors 113, y compris des interviews de Graham Boylan et Joe McColgan.