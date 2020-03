Morning Report: Jay Park donne son avis sur l’altercation entre lui et Brian Ortega à l’UFC 248

A quelques jours de l’UFC 248, la saga entre Brian Ortega et Jay Park continue.

Samedi soir dans la foule à l’UFC 248, le concurrent poids plume Brian Ortega a confronté et giflé l’artiste d’enregistrement multi-platine et ami de Chan Sung Jung, Jay Park, dans un mouvement que peu de gens ont vu venir. Ortega était apparemment fou parce qu’il considérait Park comme la raison pour laquelle «le zombie coréen» avait récemment commencé à parler de poubelle, en particulier, disant qu’Ortega l’avait «esquivé» lorsqu’une blessure au LCA avait forcé Ortega à quitter le combat prévu à l’UFC Busan. Mais Jay Park dit que c’est manifestement faux.

Hier, en parlant avec ESPN, Park a décrit sa version des événements de samedi soir et a fermement réfuté l’idée qu’il était l’instigateur de la conversation trash.

“Pour être honnête, je n’ai pas l’impression d’avoir fait quelque chose de mal”, a déclaré Park. «Je viens de traduire. Je n’ai jamais mis de mots dans la bouche de “Zombie”. Je n’ai jamais mis de légende pour lui. Je ne lui ai jamais dit de parler de poubelle. J’ai beaucoup de respect pour les combattants. Ils mettent tout en jeu, ils s’entraînent dur, se battent, et ils mettent leur corps en jeu, et se battent pour leurs familles et des trucs comme ça. J’étais donc en fait un fan de Brian Ortega. . .

“Je ne sais pas pourquoi il trébuchait”, a poursuivi Park. «Il était juste fou sans raison. Je n’ai pas fait attention. Il était là, j’étais cool. J’étais juste effrayé. J’étais en décalage horaire, en m’espaçant, puis quand Zombie est allé aux toilettes tout d’un coup, je vois quelqu’un s’arrêter et il me dit: “ Hé chien, es-tu Jay Park? ” Et ça m’a pris par surprise, et J’étais comme, ‘Ouais’, et quand je me suis levé, il m’a frappé. Alors que je me levais, il m’a frappé. C’était très étroit. C’était très étroit. Il y avait des chaises derrière moi alors je me suis un peu repliée, puis je me suis levée et je l’ai poussé. Quoi qu’il en soit, il y a eu une petite bagarre ou autre chose, et les gens ont rompu.

«C’était juste bizarre. C’était juste bizarre, maladroit – je ne sais vraiment pas pourquoi il est en colère contre moi? Il est censé combattre Zombie. Je sais pas, c’était juste bizarre. C’était une situation étrange. ”

Bizarre en effet. Au lendemain, Ortega a publié une déclaration sur Instagram (supprimée depuis) ​​équivoque ses actions expliquant exactement pourquoi il pense que Park est à blâmer pour le récent discours de poubelle de Zombie dirigé contre lui, déclarant que Jung et lui ont parlé en privé de la question et que Jung essentiellement lui a dit qu’il en était ainsi.

Mais encore une fois, Park dit que ce n’est tout simplement pas vrai. L’affirmation de Park est que lui et l’équipe de direction de Jung ont encouragé le zombie coréen à être un combattant plus vocal dans le but de construire sa marque, mais cela ne signifie pas qu’ils lui disent quoi dire.

“Nous ne sommes pas des maîtres des marionnettes. Nous ne voulons jamais mettre des mots dans la bouche de quelqu’un. Nous voulons qu’il soit lui. Nous voulons qu’il soit authentique. Nous voulons qu’il soit réel. Nous ne voulons pas qu’il soit une sorte de personnage. Il n’a pas besoin de faire ça. Bien sûr, il est plus vocal maintenant et il voit la réaction. . .

“[Ortega] a ce faux récit dans son esprit que je suis celui sur IG de Zombie ou que je suis celui qui est le maître des marionnettes derrière Zombie, mais ce n’est pas le cas. C’est juste bizarre. C’est très, très bizarre, très ringard qu’il soit sorti de nulle part et m’ait attaqué. Cela n’a aucun sens. “

Sens ou non, Park se retrouve maintenant au milieu d’une querelle MMA à part entière et sa mâchoire ressent les conséquences. Park dit qu’à la demande de Zombie et de son équipe, il a déposé un rapport de police samedi mais n’est pas sûr de porter plainte. Il maintient cependant que toute la situation est ridicule pour Ortega, combattant professionnel de premier rang, de l’agresser en public.

“Je ne savais pas qu’il allait réellement essayer de me causer des dommages physiques”, a déclaré Park. “Je suis chanteur, mon frère. Je pèse 143 livres. Je suis environ 40 livres plus léger que toi. Il est le numéro 2 de l’UFC au monde. Que faites-vous? Cela ne vous fait pas paraître dur. C’était juste bizarre. C’était très, très bizarre. »

Plaidoyer. L’ancien combattant de l’UFC Abel Trujillo accepte l’accord de plaidoyer à la suite d’accusations d’exploitation sexuelle d’enfants.

Averti. Brian Ortega dit à Jay Park: “Je vous ai dit que je vous giflerais comme une chienne”.

Rouille annulaire. Sean O’Malley dit que «la rouille circulaire est idiote» après le TKO de Jose Quinonez.

Gronder. Anthony Johnson met à jour ses plans de retour, préparant un retour au pool de tests de l’USADA.

UFC 248 Coffee Talk.

Promo phénoménale.

Promotion du Temple de la renommée Jones-Gus.

Paulo Costa dort Logan Paul. C’est satisfaisant.

Compte à rebours du Bellator.

Valentina soutient Joanna.

C’est honnêtement une promo vraiment solide faite par les fans.

L’événement co-principal. Discuter des deux combats de titre de l’UFC 248.

Anik & Florian. Récapitulation de l’UFC 248 et prévisualisation de l’UFC Brasilia.

Joanna.

Yoel.

Angie est super.

Mike Perry parle des deux côtés de sa bouche.

En tant que combattant pro, il n’y a aucune excuse pour frapper un causeur d’ordures punk @BrianTcity mais rétrospectivement, parfois, tu dois gifler une chienne

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 10 mars 2020

Voir l’avenir.

C’est comme Scorpion appelant Sub-Zero.

Le GOAT revient au MMA.

Faire appel à.

Michael Chandler (20-5) contre Benson Henderson (28-8); Bellator 244, 6 juin.

Patricky Freire (23-9) contre Peter Queally (12-5-1); Bellator Dublin, 3 octobre.

Jay Park incitait certainement un peu et ça va. Ortega le giflant est complètement ridicule. Même si Park nourrit des lignées Zombie, votre boeuf est avec Zombie.

Merci d’avoir lu et à demain.

Sondage

Avec qui vous prenez-vous?























87%

Zombi

(77 voix)













12%

Ortega

(11 votes)















88 votes au total



Votez maintenant

Si vous trouvez quelque chose que vous aimeriez voir dans le rapport du matin, appuyez sur @JedKMeshew sur Twitter et faites-le lui savoir. Suivez également MMAFighting sur Instagram, ajoutez-nous sur Snapchat à MMA-Fighting, et aimez-nous sur Facebook.