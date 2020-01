Morning Report: Leon Edwards rejette la confrontation «planifiée» entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal

Cette semaine est la semaine du Super Bowl et le champion des poids mi-moyens de l’UFC Usman et le champion de la BMF Jorge Masvidal se sont retrouvés à participer aux festivités à Miami, en Floride. Et compte tenu de leur grande proximité, les deux ont augmenté leur rivalité de quelques crans, préparant apparemment le terrain pour un combat de titre majeur entre eux plus tard cette année. Mais Dieu aime Leon Edwards, il fait toujours de son mieux pour rester dans le mix.

Plus tôt dans la semaine, Usman et Masvidal ont eu une altercation publique lors de la journée des médias du Super Bowl, les deux ayant dû être séparés après un paon très public. Mais la validité du rodage est maintenant remise en question. S’adressant récemment à ESPN, Leon Edwards a suggéré que la confrontation entre Usman et Masvidal cette semaine était un événement organisé.

«Était-ce prévu? Pourquoi les caméras le suivent-elles jusqu’à Usman? », A déclaré Edwards. “… C’est essentiellement prévu parce qu’ils marchent pendant une minute avec une caméra derrière lui. C’est ce jeu dans lequel nous sommes en ce moment, non? C’est l’ère des médias sociaux et l’ère de la WWE. C’est ainsi que le jeu mène en ce moment. C’est ce que c’est. Je me concentre uniquement sur ma carrière et je fais ce que je dois faire et être ce que je dois être pour atteindre ce que je dois atteindre.

“Vous pouvez dire que c’est prévu. La caméra marche derrière lui pendant un long moment avant d’arriver à Usman, donc il a dit: «Ah, nous allons faire ça.»

Il est certainement plausible de croire la théorie d’Edwards. Masvidal a été particulièrement passif en poursuivant agressivement un combat avec Conor McGregor pendant des mois, mais avec le combat de McGregor qui semble de moins en moins susceptible de se produire, il serait logique que “Gamebred” commence à porter toute son attention sur un tir de titre poids welter. Là encore, Masvidal est aussi un homme qui ne se soucie pas d’une bonne confrontation en premier lieu. Après tout, Masvidal a fait un coup de poing célèbre Edwards avec “les trois pièces avec le soda” dans les coulisses de l’UFC Londres l’année dernière. En fait, à un moment donné, cet événement semblait pouvoir mettre en place un combat majeur entre les deux, mais Masvidal s’est plutôt battu pour le titre inaugural de BMF. Mais Edwards pense qu’un combat avec Masvidal est inévitable à ce stade, et devrait avoir lieu avant la fin de l’année.

“Quand j’aurai dépassé Tyron Woodley, ce combat se poursuivra”, a déclaré Edwards. «Si je ne me bats pas pour le titre ensuite, ce sera probablement lui en mai probablement. Mais ce combat aura lieu cette année, je pense.

“100 pourcent [I want that fight]. Je pense que cela doit arriver. Nous nous battrons dans la rue ou dans l’octogone. Il y aura un combat lorsque nous nous verrons. Ce combat aura lieu et nous verrons quand il arrivera. »

Pendant ce temps, Edwards a ses propres soucis à part le bœuf d’Usman et de Masvidal. Edwards affrontera actuellement l’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley à l’UFC Londres en mars. S’il gagne, ce sera la neuvième victoire consécutive d’Edwards à l’UFC, un exploit qui, dans des circonstances normales, devrait lui garantir un coup de tête. Mais au lieu de cela, avec Usman actuellement mis à l’écart par une blessure, tout l’avenir de la division des poids welters est en suspens. Mais quelle que soit la solution, que Masvidal réussisse ou non pour la première fois chez Usman, Leon Edwards pense que tout ira bien pour lui à la fin.

“Si je suis occupé et que je ne peux pas me battre, je suppose qu’il est le suivant, alors pourquoi pas?”, A conclu Edwards, interrogé sur un combat entre Usman et Masvidal. «Ensuite, après les deux combats, je lutte contre le vainqueur. Sinon, je combattrai le champion suivant – Usman – puis après avoir battu Usman [Masvidal] peut me battre pour la ceinture. Donc de toute façon ça va, de toute façon, je vais me battre cette année ou au début de l’année prochaine. “

L’UFC London aura lieu le 21 mars à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre.

