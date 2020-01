Morning Report: Robert Whittaker publie une déclaration sur son retrait du combat contre l’UFC 248 contre Jared Cannonier

Plus tôt cette semaine, la nouvelle a été annoncée que le champion Robert Whittaker était hors de son combat à l’UFC 248 contre Jared Cannonier pour des raisons non divulguées. Et bien que nous ne sachions toujours pas exactement pourquoi Whittaker s’est retiré du combat, hier, l’ancien champion des poids moyens a publié une déclaration sur son retrait.

S’adressant à Instagram, Whittaker, généralement joyeux, a publié un message quelque peu sombre, disant que beaucoup de choses s’étaient produites au cours de la dernière année et qu’il devait prendre du recul pour passer du temps avec sa famille en ce moment.

«Je suis désolé pour tous mes amis, supporters et famille de ne pas avoir pu se battre en mars. Il s’est passé beaucoup de choses au cours des 12 derniers mois et je dois prendre du temps maintenant pour être avec ma famille, ralentir les choses et me recentrer. Désolé pour tout le monde, mais je serai de retour. Le meilleur est à venir.”

Cela marque maintenant la troisième année consécutive que Whittaker a été forcé de se battre, Whittaker s’étant retiré des défenses de titre en 2018 et 2019 en raison d’une blessure. Ce combat devait être le premier de Whittaker depuis la perte de son titre de poids moyen UFC face à Israel Adesanya lors de l’UFC 243 et une victoire aurait remis l’ancien champion tout de suite en lice pour le titre. Maintenant, il semble que Whittaker ne soit pas de retour avant un certain temps et si c’est le cas, c’est un tournant très malheureux pour l’homme surnommé affectueusement “Bobby Knuckles”. D’autant plus que le président de l’UFC, Dana White, a récemment annoncé qu’Israël Adesanya défendra son titre de poids moyen contre Yoel Romero en tant que principal joueur de l’UFC 248.

Le monde du MMA ne reste immobile pour personne, en particulier les anciens champions et si cette mise à pied soudaine se produit pour Whittaker, il pourrait bientôt se retrouver à l’extérieur en regardant l’image du titre des poids moyens.

