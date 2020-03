Mousasi et Lima parmi ceux à affronter

NEW YORK – Bellator a organisé une conférence de presse lundi pour promouvoir les plus grands combats de son programme à venir, et à la fin, les combattants se sont retrouvés face à face.

Quatorze athlètes des futurs championnats, du Main Event et des tournois du Grand Prix poids plume étaient présents, dont les têtes d’affiche de l’événement Bellator 241 de vendredi, Patricio Freire et Pedro Carvalho.

De plus, un certain nombre d’autres ont eu la chance de se mesurer aux pieds, notamment: Emmanuel Sanchez contre Daniel Weichel (Bellator 241 le 13 mars), Ryan Bader contre Vadim Nemkov (Bellator 242 le 9 mai), Gegard Mousasi contre Douglas Lima (Bellator 242), James Gallagher contre Cal Ellenor (Bellator Europe 8 le 16 mai), Michael Chandler contre Benson Henderson (Bellator 244 le 6 juin), AJ McKee contre Darrion Caldwell (Bellator 244) et Peter Queally contre Patricky Freire (Bellator Dublin le 3 octobre).

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir toutes les mises au jeu de l’événement médiatique, qui a eu lieu au siège de Viacom à Manhattan.

.