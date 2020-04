Movlid Khaybulaev en vedette dans la série «Inside the Knockout» du PFL

Par MMA Junkie Staff |

14 avril 2020 22h25

L’action des arts martiaux mixtes est en pause pendant la pandémie de coronavirus, mais le PFL fait de son mieux pour combler le vide.

“Inside the Knockout” est une émission hebdomadaire qui raconte l’histoire des meilleurs KO des saisons PFL 2018 et 2019 avec de nouveaux angles de caméra et de l’audio diffusé. Le deuxième épisode de la série – qui sera diffusé en direct mercredi matin à 11 h HE sur les chaînes YouTube, Twitter, Facebook et Instagram de la promotion – mettra en vedette le quart-finaliste poids plume Movlid Khaybulaev et son incroyable KO de 10 secondes pour le vétéran de l’UFC et de la LFA Damon Jackson au PFL 2019 , Semaine 2.

De nouveaux épisodes de «Inside the Knockout» seront diffusés tous les mercredis. Vous pouvez regarder l’allumeuse de l’épisode de Khaybulaev dans la vidéo ci-dessus.

