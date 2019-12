Nainoa Dung vise une distinction locale au Bellator 236

HONOLULU – Nainoa Dung dit qu'il est prêt à renverser le poids léger n ° 1 d'Hawaï et à prendre le sien comme il cherche à lancer sa carrière Bellator avec un cuir chevelu important dans ses débuts promotionnels.

Dung (3-0, 0-0 BMMA) affronte son compatriote débutant – et son compatriote hawaïen – Zach Zane (13-9, 0-0 BMMA) au Bellator 236 dans un combat qui devrait déterminer le non officiel n ° 1 155 livres à Hawaï , et bien qu'il puisse concéder un avantage d'expérience à son adversaire, Dung dit que ses compétences et sa formation à Hard Knocks 365 lui permettront de se battre pour le plus grand combat de sa carrière.

Dung est invaincu, avec deux de ses trois combats produisant des finitions tandis que Zane, qui participera à son sixième combat en 2019, a échangé des victoires et des pertes au cours de ses quatre dernières sorties, y compris une défaite décisive sur la série Contender de Dana White en juin.

Découvrez l'interview avec Dung dans la vidéo ci-dessus.

