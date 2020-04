Natan Schulte, double champion du PFL, célèbre une allocation mensuelle pour les combattants

Natan Schulte applaudit la Professional Fighters League pour avoir décidé de verser aux athlètes une allocation mensuelle pour le reste de 2020.

La saison de PFL de cette année a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, retardant les objectifs de Schulte de remporter une troisième ceinture. Le poids léger brésilien a remporté le tournoi de la division en 2018 et 2019, empochant un chèque de 1 million de dollars pour chaque année.

Avec les sports en suspens et les athlètes incapables de rivaliser et d’être payés, Schulte se retrouve dans une position plus confortable après avoir gagné sept chiffres en deux années consécutives. Cela dit, “Russo” comprend qu’il est minoritaire dans un sport comme le MMA.

“Je me préparais à me battre au tournoi cette année, mais nous ne savions rien de tout ce qui se passait”, a déclaré Schulte à MMA Fighting avant que la nouvelle ne se lève que le PFL a coupé les liens avec plusieurs combattants. «Ils ont fait cette annonce maintenant, suspendant la saison et disant qu’ils nous paieront un salaire.

“C’est super parce qu’il y a beaucoup d’athlètes qui seront au moins payés quelque chose alors qu’il n’y a pas de combats. C’est triste que nous n’ayons pas d’événements, mais c’est génial pour tout le monde. “

Schulte était sur une séquence de 10 victoires consécutives lorsqu’il a rejoint le WSOF en 2017, perdant ses débuts face à Islam Mamedov. Lorsque la promotion est devenue PFL quelque temps après, le joueur de 155 livres a accumulé une impressionnante séquence de 9-0-1 qui a mené à quelques victoires en tournoi.

Le PFL n’a pas encore informé tous les athlètes combien d’argent ils seront payés mensuellement. Un communiqué publié par la société mentionne que «le PFL soutiendra nos combattants avec une allocation mensuelle en espèces pour aider à soulager ces moments difficiles». Un combattant a déclaré à MMA Fighting que l’allocation était de 1 000 $ par mois.

Shulte a travaillé à la maison avec son frère en Floride après que l’American Top Team ait fermé ses portes, ne travaillant qu’avec des combattants qui devaient participer à des combats, a-t-il déclaré. Le PFL ne prévoyant actuellement pas d’organiser d’événements, il n’aura pas à se soucier de se préparer à se battre dans un avenir proche.

“Nous nous entraînions pour le tournoi, mais cela n’arrivera plus”, a déclaré Schulte, qui était l’un des noms phares du PFL en 2020. “Les combattants ne sont payés que s’ils se battent, donc c’est génial d’entendre cela ils paieront les combattants tous les mois cette année. »