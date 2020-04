Nate Diaz bat Michael Johnson et interpelle Conor McGregor

Le retour de Nate Diaz après une mise à pied d’un an en 2015 s’est avéré être l’un des moments les plus décisifs de la carrière du natif de Stockton.

Diaz (20-12 MMA, 15-10 UFC) a affronté Michael Johnson à l’UFC sur Fox 17 le 19 décembre, avec peut-être la meilleure forme qu’il ait jamais été, puis a continué à livrer une performance pour correspondre dans l’un de ses affichages les plus impressionnants dans l’octogone.

Johnson est sorti et a attaqué la jambe avant lourde de Diaz tôt, mais a eu du mal à réduire la distance. À mi-chemin du premier tour, Diaz avait retrouvé son rythme et commencé à punir Johnson avec son jab.

Diaz a continué à atterrir sur Johnson avec des combinaisons en deux parties, en glissant vers la droite à la sortie pour éviter d’être pris sur le comptoir. Il a utilisé son avantage de portée pour poivrer Johnson, le narguant à plusieurs reprises.

Cela a peut-être été l’une des performances les plus fines et les plus raffinées de Diaz, mais son impressionnant spectacle pendant le combat a été éclipsé par ce qui l’a immédiatement suivi, alors qu’il attrapait le microphone et poussait sa carrière à un nouveau niveau.

Diaz a appelé Conor McGregor dans l’une des interviews post-combat les plus tristement célèbres de l’histoire de l’UFC, et cela a porté ses fruits. Trois mois plus tard, Diaz est intervenu plus tard à court terme pour faire face à McGregor à l’UFC 196, et a soumis le Dubliner au deuxième tour avant de se déclarer sans surprise par le résultat.

Découvrez la victoire décisive de Diaz contre Johnson dans la vidéo ci-dessus.

