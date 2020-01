Nate Diaz défend Stephen A. Smith, veut que McGregor et Rogan s’excusent

Nate Diaz a décidé de s’interposer dans le débat Joe Rogan contre Stephen A. Smith qui découle de la critique de Donald Cerrone par l’analyste ESPN à la suite de sa perte de l’UFC 246 face à Conor McGregor.

Smith a arraché Cerrone pour avoir démissionné et ne pas avoir duré plus de 40 secondes dans le plus grand combat de sa carrière, ce qui a attiré la colère de Rogan. Le commentateur de longue date de l’UFC a déclaré que Smith n’aurait pas dû être positionné comme il était sur la diffusion et pense que d’autres personnes auraient pu fournir une analyse plus précieuse.

Rogan et Smith ont fait des va-et-vient avec de multiples réponses depuis, et à un moment donné, McGregor est intervenu pour défendre Cerrone. De plus, il a demandé à Smith de s’excuser auprès de Rogan et Cerrone pour son analyse et ses commentaires ultérieurs, mais Smith ne s’est pas rétracté.

Naturellement, la majorité de la communauté MMA est du côté de Rogan et McGregor dans le débat. Diaz a toutefois proposé mercredi une position contradictoire sur les réseaux sociaux (via Twitter):

Rogan et Conor devraient donner des excuses à Stephen Smith, il a dit ce que c’était

Le combat était terminé avant de commencer

Obtenez des écrous

Diaz n’a rien réservé pour le moment, mais un combat de trilogie avec McGregor est toujours une possibilité imminente. McGregor a déclaré qu’il l’accueillerait après sa victoire sur Cerrone à l’UFC 246, mais Diaz a récemment déclaré à ESPN.com qu’il attend de voir comment certains combats se dérouleront dans les mois à venir avant de décider de son prochain coup.

.