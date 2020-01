Nate Diaz: Joe Rogan et Conor McGregor doivent «des excuses» à Stephen A. Smith

Au moins un membre de la communauté MMA a le dos de Stephen A. Smith.

La personnalité populaire et toujours franche d’ESPN a fait des vagues majeures après l’UFC 246 quand il a critiqué l’effort de la vedette Donald Cerrone après que “Cowboy” ait subi une perte de 40 secondes TKO aux mains d’un Conor McGregor de retour. Depuis lors, Joe Rogan et McGregor de l’UFC ont tous deux partagé leur opinion selon laquelle le commentaire de Smith était hors de la base, Rogan et Smith poursuivant les discussions par le biais de leurs canaux respectifs.

Mercredi, le poids welter de l’UFC, Nate Diaz, est intervenu via Twitter, déclarant clairement que c’est Rogan et Conor qui doivent s’excuser auprès de Smith. Il est également d’accord pour dire que Cerrone n’a pas concouru au mieux contre McGregor.

Rogan et Conor devraient donner des excuses à Stephen Smith, il a dit ce que c’était

Le combat était terminé avant de commencer

Obtenez des écrous

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 30 janvier 2020

“Rogan et Conor devraient présenter des excuses à Stephen Smith, il a dit ce que c’était”, a écrit Diaz. «Le combat était terminé avant de commencer. Retirez-vous les uns des autres. “

Diaz a une histoire notable avec McGregor et Cowboy, divisant une série à deux combats à succès avec “The Notorious” en 2016 et détenant une décision unanime de décembre 2011 sur Cerrone. Il est actuellement sans combat prévu après avoir récemment perdu par un arrêt de médecin contre Jorge Masvidal à l’UFC 244 en novembre dans un combat qui était pour la ceinture «BMF» nouvellement créée.