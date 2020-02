Nate Diaz répond à la fausse histoire du Miami Herald à son sujet

C’était un mercredi bizarre pour Nate Diaz, c’est le moins qu’on puisse dire.

Pendant les heures du matin sur la côte ouest, le Miami Herald a largué une bombe en liant Diaz à un incident présumé de violence domestique qui a entraîné son arrestation et a été “hospitalisé après avoir attaqué des flics de Miami dans un poste de police”.

Il n’a pas fallu longtemps à l’agente de presse de Diaz, Zach Rosenfield, pour dénoncer l’ensemble du rapport et menacer une action en justice. Il s’est avéré que l’histoire était en fait fausse sur un détail critique: c’était un autre combattant du MMA, un gars du nom de Michael Albert Nates, qui était impliqué dans l’incident présumé. Parce que “Nates” … Nate … Je suppose que c’est comme ça que Diaz s’est laissé prendre dans tout ça? Je ne sais pas, mais le Herald est revenu sur son histoire et a publié une correction et des excuses.