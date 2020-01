Nate Diaz se range du côté de Stephen A. Smith, veut que Joe Rogan et Conor McGregor «se déchaînent»

Le bœuf en cours entre Joe Rogan et Stephen A. Smith ne semble pas bientôt disparaître. Après que le franc-parler Smith – qui est connu pour ses prises de vue chaudes et sa manière bruyante de les livrer – ait déclaré que Donald Cerrone s’était couché contre Conor McGregor à l’UFC 246, la communauté des arts martiaux mixtes (MMA) est sortie pour faire exploser l’analyste ESPN.

Pourtant, Stephen A. n’a jamais flétri et est resté attaché à son point de vue, refusant de le reprendre ou même de s’excuser auprès de «Notorious». Cela n’a fait qu’inciter Joe Rogan à revenir à Smith.

Maintenant, encore plus d’essence a été ajoutée au feu alors que Nate Diaz a sauté dans la mêlée. Le cogneur de Stockton s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire que si quelqu’un mérite des excuses, c’est Smith. De plus, il n’aime pas les étreintes qui se passent entre Rogan et McGregor.

Rogan et Conor devraient donner des excuses à Stephen Smith, il a dit ce que c’était

Le combat était terminé avant de commencer

Obtenez des écrous

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 30 janvier 2020

Chael Sonnen pense également que Smith mérite également des excuses.

Nate a passé du temps à l’intérieur de l’Octogone avec “Cowboy” et McGregor, donc il sait une chose ou trois sur ce que chaque homme est capable d’apporter à la cage, il n’est donc pas surprenant de l’entendre dire qu’il n’a pas non plus été impressionné avec la performance de Cerrone.

À la fin de la journée, les opinions sont comme si vous saviez quoi, tout le monde en a une et quand vous êtes payé des millions de dollars par an par “The Worldwide Leader in Sports” pour faire des déclarations qui font grimper les gens, des trucs comme C’est à prévoir.

Et nous pouvons nous y attendre pour les années à venir.