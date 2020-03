Nate Díaz taquine Conor McGregor: “Que s’est-il passé?”

En octobre 2019, Conor McGregor a déclaré qu’en 2020, il allait faire une «saison», faisant référence à cette J’allais rester très actif. Affirmant en même temps que lorsqu’il reste actif, lorsqu’il n’a pas trop de temps libre, il ne commet pas les folies qu’il a commises ces dernières années.

Pour l’instant, les Irlandais ont combattu le 18 janvier et maintenant il semble qu’ils parlent d’un combat avec Justin Gaethje en été. Bien que je puisse me battre en ce moment, ou bien avant l’été, car son combat précédent s’est terminé en 40 ans et il n’a reçu aucun coup. Et il se moque de ça Nate Diaz.

“The Stockton Slugger” rappelle ce qui avait été dit par “The Notorious” l’année dernière.

Qu’est-il arrivé à ta saison?

J’étais déjà de retour maintenant wtf

– Nathan Diaz (@ NateDiaz209) 4 mars 2020

Cela fait un mois et demi depuis le dernier combat de McGregor. Et il est vrai qu’il ne devrait pas se battre bientôt. Cependant, Nate est revenu en 2019 après trois ans d’inactivité. Bien qu’il soit vrai que les deux combats qu’il a faits l’an dernier ils ont été séparés pendant deux mois et demi, quelque chose d’inhabituel chez n’importe quel combattant.

D’un autre côté, l’année dernière, Díaz a joué plus de deux matchs en 2011. Cette année-là, il a combattu en janvier, avril, septembre et décembre. En 2010, il a également été très actif: janvier, mars et août. Mais cela fait longtemps et la vérité est qu’il n’a pas participé autant qu’il aurait pu le souhaiter.