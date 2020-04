Nate Diaz Top 5 combats

Aujourd’hui marque l’anniversaire de l’un des combattants les plus célèbres de l’UFC, Nate Diaz. En raison de la pandémie de coronavirus, l’homme de 35 ans est sans aucun doute en train de célébrer tranquillement le verrouillage. Pour honorer le «Stockton slapper», nous avons compilé ses cinq meilleurs combats pour célébrer son anniversaire dans le style ultime de BJPenn.com!

Donald Cerrone

Les vétérans de l’UFC sont entrés en collision dans l’événement co-principal de l’UFC 141 en 2011. Les combattants ont exprimé leur frustration dans une guerre totale, mais le mauvais sang a commencé bien avant leur entrée dans l’Octogone. Diaz a précédemment giflé la main de son adversaire lorsque Cerrone a tenté de se présenter. Il a également fait tomber le chapeau «Cowboy» de sa tête lors d’une conférence de presse.

L’animosité s’est avérée être un excellent carburant, car Diaz a livré l’un des meilleurs combats de sa carrière. Il a choisi Cerrone à part avec sa boxe et a maintenu une pression constante pour assurer une victoire à l’unanimité. Sa performance de déclaration contre le Cowboy très estimé a gagné des points de brownie Diaz «BMF» – avant même que la ceinture ne soit créée.

Gris Maynard

Le concurrent BMF a combattu Gray Maynard pour une troisième et dernière fois lors de la finale du TUF 18 en 2013. Le style de combat de Diaz que les fans connaissent et aiment a été mis en valeur contre le poids léger. Diaz a exécuté un barrage de grèves dans les premières minutes. Maynard a absorbé des dégâts importants et n’a pas pu rebondir. L’arbitre est intervenu mais les dégâts étaient déjà faits. En conséquence, Diaz a remporté la victoire au premier tour TKO. Il a rebondi après une séquence de deux défaites consécutives contre Josh Thomson et Benson Henderson et a donné une autre performance imprévisible mais emblématique.

Kurt Pellegrino

Dans seulement son quatrième combat officiel à l’UFC, le poids léger a affronté Kurt Pellegrino en 2008. Son adversaire est entré dans le combat en tant que lutteur de classe mondiale et ceinture noire BJJ. Cependant, ce sont les compétences de soumission de Nate Diaz qui ont été les atouts. Pellegrino était en tête au premier tour, mais il a tenté de frapper Diaz au deuxième tour et est tombé directement dans sa garde. Le combattant californien a utilisé ses jambes pour encercler la tête de Pellegrino et se frayer un chemin vers un triangle étranglé.

Sa livraison sans effort de la soumission du starter triangle n’a pas été perdue pour les fans qui l’ont encouragé. Diaz décontracté, offrant un sourire narquois insouciant, un flex à double biceps et surmonté d’un majeur avec les deux mains. Pellegrino a finalement réussi à décrocher, accordant à Diaz la victoire et l’une des finitions les plus cool du MMA.

Michael Johnson

Le frappeur de Stockton a livré une autre performance mémorable contre le meilleur concurrent Michael Johnson à l’UFC sur Fox 17 en 2015. Diaz a utilisé une précision semblable à celle d’un tireur d’élite pour démanteler «The Menace».

Johnson était un adversaire digne, mais Diaz a livré beaucoup de 1-2 qui ont épuisé son adversaire au troisième tour. Cela a également prouvé pourquoi ses capacités de frappe ne devaient pas être négligées. Dans le style typique de Diaz, il a réprimandé son adversaire et utilisé la guerre mentale pour se rapprocher de la victoire de la décision unanime. Il est même allé jusqu’à s’asseoir et croiser les bras à un moment donné pendant le combat.

Son discours d’après-combat comprenait une légende profane dirigée contre le champion de l’UFC, Conor McGregor. Le moment a solidifié l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du MMA.

“F * ck que, Conor McGregor, vous avez pris tout ce pour quoi j’ai travaillé, motherf * cker”, a déclaré Diaz. “Vous savez quel est le vrai combat, quel est le vrai combat avec l’argent. Moi.”

Conor McGregor

Le jeu emblématique et serré de Diaz au sol serré et le bavardage de premier ordre ont culminé dans son premier combat Conor McGregor en 2016. Les légendes de l’UFC sont entrées en collision dans leur premier affrontement au welterweight à l’UFC 196. Diaz a absorbé des crochets gauches et des uppercuts entre les mains de ses Ennemi irlandais. Cependant, cela n’a pas suffi à étouffer sa résilience et son cardio exceptionnels. La bataille sanglante a atteint son apogée au tour 2 lorsque Diaz a livré du terrain et de la livre à l’Irlandais depuis le mont. Pour éviter l’attaque, McGregor roula sur son front, abandonnant son dos et permettant à Diaz d’exécuter un étranglement parfait à l’arrière. L’Irlandais a frappé et Diaz a remporté la victoire la plus emblématique de sa carrière.

La paire se disputerait plus tard cette année où McGregor a gagné par décision. Cependant, le combat très disputé a laissé les fans en vouloir plus, et un combat potentiel pour la trilogie pourrait être envisagé à l’avenir.

Quel a été votre combat préféré de la carrière de Nate Diaz? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et joyeux anniversaire au slapper Stockton!