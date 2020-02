Nate Richardson a fui un pays déchiré par la guerre, et maintenant, il cherche le rêve américain à l’UFC

Nate Richardson garde de bons souvenirs de son ancienne maison en Afrique malgré son départ du pays alors qu’il n’était qu’un enfant.

L’espoir poids plume, qui participe à l’événement co-principal au LFA 82 ce vendredi, a grandi dans le pays d’Afrique de l’Ouest du Libéria, où sa famille a fait un bon foyer jusqu’à ce qu’une guerre civile volatile éclate à la fin des années 1990.

“En tant qu’enfant, vous vous souvenez des bons moments”, a déclaré Richardson à MMA Fighting. «Je n’avais pas autant de jouets, mais je viens de jouer beaucoup avec mes amis. Le football était une grande partie de ma vie là-bas. C’est à peu près tout ce que vous faites toute l’année. Finalement, la guerre civile a éclaté. »

La guerre civile sanglante au Libéria a fait des centaines de milliers de morts. Les factions rivales ont même enrôlé des enfants soldats dans le combat. La crise a conduit la famille de Richardson à fuir en Côte d’Ivoire avant de demander l’asile aux États-Unis. Ils sont finalement arrivés au Minnesota, où Richardson a finalement recommencé à ressentir un sentiment de normalité alors qu’il commençait à s’adapter à son nouvel environnement.

De retour à la maison au Libéria, son passe-temps favori était le football, mais le sport avait à peine un pied aux États-Unis au moment de son arrivée. Il a donc dû chercher d’autres intérêts sportifs.

“Je n’ai jamais fait d’arts martiaux”, a déclaré Richardson. «La seule activité que j’ai faite était le football. En venant ici, j’ai dû m’adapter à une nouvelle culture juste pour m’intégrer. Quand je suis arrivé aux États-Unis, le football n’était pas si grand. C’était surtout du football, du baseball, du hockey. J’ai dû apprendre à m’adapter.

«J’ai joué un peu au football au lycée et j’ai fait de la lutte au lycée. Finalement, je suis retourné au soccer ma première année au collège. »

Ce n’est qu’après la fin du lycée que Richardson a décidé de se lancer dans les arts martiaux. Mais cela n’avait rien à voir avec une carrière dans le sport.

“Quand je suis entré dans les arts martiaux, je n’avais aucun plan pour devenir un professionnel”, a révélé Richardson. «Je voulais juste apprendre à me défendre. Je suis sorti du lycée et je me suis dit que je suis un assez bon lutteur, mais que se passe-t-il si je rencontre quelqu’un qui est un meilleur lutteur que moi? Qu’est-ce que je vais faire maintenant? Je viens donc de me lancer dans les arts martiaux pour me défendre. »

Au fil du temps grâce à sa formation, Richardson a découvert qu’il était en fait plutôt bon. Cela l’a amené à tester les eaux du MMA alors qu’il poursuivait des combats amateurs avant de devenir enfin pro.

Pendant cette période, il cherche toujours son diplôme en gestion du sport au collège. Mais au fil du temps, il a suspendu ses études pour se concentrer uniquement sur le MMA. Au fur et à mesure de sa carrière, il a commencé à préparer un curriculum vitae assez impressionnant, et c’est à ce moment-là qu’il a découvert que le président de l’UFC, Dana White, participerait à l’un de ses prochains combats au Minnesota en 2016. White était là avec sa série YouTube «Lookin ‘ for a Fight », où il recherche des perspectives et des perspectives à venir avec le potentiel de les signer à l’UFC.

Le patron de l’UFC étant assis côté cage, Richardson savait que la pression était au rendez-vous. Il a fait le travail ce soir-là avec une victoire par décision partagée, mais ce n’était pas suffisant pour attirer l’attention de White.

Avec le recul, Richardson peut dire avec confiance qu’il est heureux que le président de l’UFC n’ait pas voulu le signer à l’époque.

«Quand Dana White est arrivée [to Minnesota], Je n’étais pas prêt quand j’étais sur “Lookin ‘for a Fight”, a déclaré Richardson. “Je n’étais pas près de l’endroit où je suis maintenant. J’avais besoin de grandir davantage et j’ai beaucoup grandi depuis environ trois ans et demi ou quatre ans. Je me suis beaucoup amélioré. Plus mature.

“Je suis heureux que cela n’ait pas fonctionné de cette façon, car cela signifierait que j’aurais affronté certains des meilleurs au monde tout en essayant d’apprendre à m’adapter.”

Au cours des quatre dernières années, depuis qu’il a rencontré White pour la première fois lors de son combat au Minnesota, Richardson n’a disputé le MMA que deux fois de plus. Mais ce n’était pas dû à une blessure ou à un manque d’intérêt pour le sport.

Au lieu de cela, alors qu’il souffrait d’une blessure à la main et d’un accès de tendinite rotulienne au genou, Richardson a décidé de tester sa frappe après avoir signé un contrat multi-combats avec le kickboxing GLORY. Il s’attendait à faire exploser son contrat de cinq combats assez rapidement, puis à revenir au MMA, mais cela a pris plus de temps que prévu en raison de problèmes d’horaire.

Bien que cette décision ait retardé son retour au MMA, Richardson dit que l’expérience est inestimable et maintenant, il est tout aussi confiant dans sa frappe qu’il l’a toujours été dans sa lutte.

«J’ai dû changer de style dans GLORY parce que j’avais l’habitude de lutter», a expliqué Richardson. «Dans GLORY, je devais m’habituer aux frappes et aux rondes de trois minutes au lieu des rondes de cinq minutes, pour sortir rapidement du corps à corps, juste des choses que je devais ajuster mon style. Maintenant, j’ai réajusté ce style en MMA. “

Alors qu’il se prépare pour son combat contre Jake Childers vendredi, Richardson espère s’appuyer sur sa dernière victoire par élimination directe à son retour au MMA alors qu’il cherche enfin à réaliser son rêve en obtenant l’appel à rejoindre la liste de l’UFC.

Il y a quatre ans, Richardson admettra qu’il n’était pas vraiment préparé à ce niveau de compétition. Maintenant, il est prêt à nager avec les requins.

“J’ai prouvé que je peux gérer la compétition contre les meilleurs au monde”, a déclaré Richardson. «Dans GLORY, je faisais face à certains des meilleurs au monde dans ce qu’ils font. Si l’UFC est la prochaine opportunité pour moi, vous savez que je vais prendre cette photo.

“Peu importe si vous êtes invaincu ou si vous êtes un champion, si vous vous battez contre moi, vous allez savoir que vous vous battez. Parce que je ne donne rien à personne facilement. “