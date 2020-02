Nathaniel Wood appellera à un redressement rapide de l’UFC à Londres avec une victoire sur John Dodson

Nathaniel Wood est devenu synonyme de Londres grâce à sa course victorieuse en championnat avec Cage Warriors et “The Prospect” n’exclut pas d’obtenir un revirement rapide pour le voyage de l’UFC dans sa ville natale avec une victoire sur John Dodson ce week-end à Rio Rancho.

La perspective de Brad Pickett est de 3-0 à l’UFC depuis sa signature pour la promotion, toutes les victoires venant via la soumission. Et même si cela fait 11 mois que nous avons vu Wood en action lorsqu’il a remporté une victoire sur Jose Quinones lors du salon de Londres de l’an dernier, il semble que le poids coq anglais tente de rattraper le temps perdu.

Si tout se déroule comme prévu et qu’il revendique le plus gros cuir chevelu de sa carrière au Nouveau-Mexique, Wood a insisté sur le fait qu’il ferait une demande au président de l’UFC, Dana White.

“Pourvu que je ne sois blessé par aucun vainqueur, je vais monter sur ce micro et je vais dire:” Dana, s’il te plaît, mets-moi sur cette carte de Londres. ” un combat habituellement, mais pour Londres? 100 pour cent, je pourrais sortir [of the Dodson fight], gardez mon poids bas et je suis aussi en forme que n’importe quoi, il n’est donc pas difficile de simplement maintenir cela », a déclaré Wood au podcast Eurobash de MMA Fighting.

“Je préfère me battre cinq semaines après, plutôt que d’avoir [UFC] dis-moi que je vais me battre neuf semaines après parce qu’alors je veux manger un peu et je vais prendre un peu de poids. Cinq semaines plus tard, je peux continuer à faire ce que je fais depuis 10 semaines. Et je vais à nouveau me battre dans ma ville natale, ce qui est toujours un rêve. ”

Alors que Wood admet qu’il peut être frustrant de ne pas avoir sa carte de ville natale, il comprend que l’UFC a un équilibre difficile à négocier lors de l’appariement des combattants.

«C’est un peu frustrant, mais je ne suis pas trop contrarié par ça. Je sais que l’UFC doit correspondre aux gens. Je sais que John Dodson se battra dans sa ville natale. S’ils mettaient tout le monde se battre dans leur ville natale, il n’y aurait pas beaucoup de combats. Qu’il en soit ainsi, l’UFC veut que je combatte Dodson dans sa ville natale, je suis heureux de le faire, mais je voudrais encore me battre sur cette carte de Londres », a-t-il déclaré.

“Je croise les doigts si j’obtiens une bonne victoire ce week-end et qu’il n’y a pas de blessures, peut-être qu’ils me le donneront.”

Découvrez l’interview de Nathaniel Wood sur Eurobash. Cela commence à 1h03: 30.