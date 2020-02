Nathaniel Wood: Finir John Dodson débloquera le top 10 des poids coq

Nathaniel Wood n’est pas étranger à jouer le héros de sa ville natale de sa course de championnat avec Cage Warriors, mais avant son combat avec John Dodson à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique, “The Prospect” n’est pas trop mal à l’aise sur le sol ennemi.

Le Londonien est arrivé tôt sur place pour s’habituer à l’altitude. Et même si Dodson est originaire du Nouveau-Mexique, Wood ne l’a trouvé qu’accueillant depuis son arrivée.

“Les gens ici ont été incroyables, j’ai l’impression qu’ils sont de mon côté”, a déclaré Wood au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Je n’ai pas rencontré beaucoup de gens ici, mais tous les chauffeurs Uber que j’ai rencontrés et tous ceux que j’ai rencontrés à l’hôtel, j’aimerais penser qu’ils sont de mon côté. Ce sont des gens vraiment sympas ici, mais s’ils veulent me huer dans la foule, tant pis. S’ils veulent me huer, super, mais peu importe, j’apporte mon A-game. ”

“Si je suis honnête, [hostile receptions] ne me dérange pas », a-t-il ajouté. «S’ils huent, cela ajoutera à l’atmosphère. Que ce soit des acclamations ou des huées, c’est une atmosphère. J’obtiens une vision tunnel là-dedans. Viens te battre la nuit, ce ne sera que moi et John qui y joueront. Peu importe ce que fait la foule, je vais toujours me battre comme je le fais toujours. Ce serait bien d’avoir des applaudissements, mais si je n’obtiens pas d’acclamations dans le combat, je crois que je les encouragerai à la fin. ”

Wood ne se fait aucune illusion sur le défi qui l’attend. Bien que l’ancien prétendant au titre de poids mouche Dodson n’ait remporté que deux victoires lors de ses cinq derniers combats, il a agi en tant que gardien de l’élite des poids coq. Des combattants comme Petr Yan et Marlon Moraes ont annoncé leurs intentions pour les divisions or à la suite de victoires sur “The Magician”.

“C’est énorme pour moi”, a déclaré Wood, reconnaissant son adversaire.

«Je veux seulement combattre des gars qui ont quelque chose à gagner. Évidemment, je pouvais m’asseoir là et combattre des nobodies, mais ils ne vont pas pousser ma carrière n’importe où. Je veux être avec les meilleurs au monde et prouver ma valeur. Je crois que je suis l’un des meilleurs au monde et maintenant je vais contre Dodson et c’est super parce qu’il est mieux classé que moi. Il a un meilleur C.V. que moi, donc si je peux le battre où ça me met? Si je peux le finir, je crois que je peux combattre n’importe qui dans le top 10 parce qu’il n’a jamais fini. Il a été là-dedans avec les meilleurs, il a perdu contre les meilleurs, mais personne ne l’a jamais renvoyé. Si je peux entrer et l’assommer, ou le soumettre ou obtenir un TKO, alors je ne pense pas que je suis trop loin d’un tir au titre. ”

Malgré ses 11 mois à l’écart, terminer Dodson est exactement ce que Wood a l’intention de faire:

«Beaucoup de MMA se résume à qui se présente la nuit – cela peut être comme un lancer de pièce. J’y vais, je l’apprécie… Je n’ai pas vraiment de plan de match autant, mais sur mes seize victoires, j’ai 14 arrivées, donc je suis toujours confiant de pouvoir y aller et finir. ”

Bien que les fans de l’UFC n’aient pas encore vu d’arrêt de signature du produit Brad Pickett en raison de ses trois victoires de soumission en autant de voyages dans l’Octogone, Wood a l’impression que Dodson pourrait être le premier adversaire de l’UFC qu’il termine avec des frappes.

“Habituellement, c’est un coureur, mais avec le combat dans sa ville natale, il va essayer de s’avancer et me le donner, ce qui me fait penser que je vais juste l’attraper. Je vais dans ma tête avec un TKO de deuxième tour, mais si je peux le faire en un seul, c’est parfait. ”

Découvrez l’interview de Nathaniel Wood sur l’Eurobash de cette semaine. il commence à 1:03:30.