Nathaniel Wood réagit après la défaite de TKO face à John Dodson

Image via @theprospectmma sur Instagram (photographe non répertorié)

L’ancien champion des Cage Warriors Nathaniel Wood est entré dans la cage avec John Dodson à l’UFC Rio Rancho avec beaucoup de battage médiatique derrière lui. Malheureusement pour le Britannique et son équipe, le combat ne s’est pas déroulé comme prévu, car il a été arrêté par une volée de coups de poing de troisième ronde de son ennemi expérimenté.

Après la perte, Wood s’est adressé à Twitter pour publier une brève déclaration. Comme prévu, l’ancien champion de Cage Warriors a gardé la classe et a promis de revenir bientôt.

Vivez par l’épée, mourez par l’épée. Merci à tous pour le soutien, a été une expérience incroyable pour affronter une légende du sport. J’ai vécu bien pire, je suis en bonne santé et je reviendrai avant que vous le sachiez. pic.twitter.com/QTC6x2Wszg

– Nathaniel wood (@TheProspectMMA) 16 février 2020

“Vivre par l’épée, mourir par l’épée”, a écrit Wood dans sa déclaration. «Merci à tous pour le soutien, a été une expérience incroyable pour affronter une légende du sport. J’ai traversé bien pire, je suis en bonne santé et je reviendrai avant que vous le sachiez. “

Avant sa défaite contre John Dodson, Nathaniel Wood était un parfait 3-0 dans la division des poids coq. Il a remporté ses débuts en 2018, battant Johnny Eduardo par décision, puis a ramassé des soumissions sur des ennemis respectés dans Andre Ewell et Jose Alberto Quiñones lors de ses deux prochains combats. Avant le début de sa carrière à l’UFC, le Britannique a eu une course très impressionnante dans Cage Warriors, la promotion qui a produit Conor McGregor et d’innombrables autres stars européennes. Wood a actuellement un dossier global de 16-4.

John Dodson, d’autre part, a rebondi après une paire de défaites contre Jimmie Rivera et Petr Yan, et se situe maintenant à 21-11-0 en somme.

