Nathaniel Wood veut Cody Garbrandt après le combat de John Dodson

Crédits: Dolly Clew

Que vous soyez un connaisseur du MMA européen ou non, vous savez probablement qui est Nathaniel Wood. L’ancien détenteur du titre de Cage Warriors a fait ses débuts à l’UFC il y a un peu moins de deux ans et depuis, il a remporté trois victoires en trois combats, tous remportés par soumission.

“The Prospect” est maintenant prêt à gravir les échelons des poids coq de l’UFC et pour ce faire, il doit affronter, selon ses propres mots, ses idoles, à commencer par John Dodson.

“[Fighting Dodson], c’est une motivation supplémentaire pour moi », a déclaré Wood à BJPENN.com. «Je regardais Dodson quand il était dans The Ultimate Fighter et je n’étais qu’un fan. Maintenant, lui faire face en tant qu’adversaire est surréaliste. »

Dodson va être le premier adversaire classé de Wood à l’UFC. L’ancien prétendant au titre de poids mouche de l’UFC a actuellement la 12e place dans la division des poids coq.

Mais le bois ne semble pas inquiet à ce sujet. En fait, il pense déjà à son prochain combat alors qu’il continue de demander une place sur la carte UFC London, même si c’est un peu plus d’un mois après son combat avec Dodson.

“Si l’UFC m’offre un adversaire en ce moment, je signerai ce contrat. Combattre dans ma ville natale signifie tout et je vais même me battre avec des poids lourds si cela signifie être là-dessus », a déclaré Wood en riant. “135 livres, 145, cela n’a pas d’importance pour moi. Je veux des combats passionnants et participer. Si cela signifie renoncer à un léger avantage de poids, alors tant pis. »

Wood a également une idée de qui il veut combattre ensuite.

«Le plan est de reprendre la division. Après Dodson, je viens pour ce top 10. Un combat qui m’excite c’est Cody [Garbrandt] comme il est prêt à se battre. J’espère qu’il gagnera son prochain combat [a fighter with] quatre défaites consécutives ne seraient pas un bon match pour moi. “

L’homme qui porte le surnom de “The Prospect” est prêt à faire sensation dans la division des poids coq, et les fans et les initiés conviennent qu’il a les compétences, désignant Wood comme l’un des prétendants au titre potentiels de l’année. “

«Faire en sorte que les gens croient en moi signifie beaucoup», a-t-il déclaré. «J’ai confiance en mes capacités et avoir la confiance des autres en moi ne fait que renforcer cette confiance. Mais jusqu’à ce que j’obtienne cette ceinture, je m’en tiens à [the nickname] “The Prospect”, a déclaré le natif de Londres.

Wood, un protégé de Brad Pickett, est l’un des derniers champions de Cage Warriors à avoir reçu l’appel le plus attendu de l’entreprise – une offre pour un contrat avec l’UFC – et il est sûr que la tendance se poursuivra.

“Cage Warriors produit beaucoup de talents et je suis sûr que de nombreux autres champions CW se joindront à cette formation UFC”, a-t-il déclaré.

Nathaniel Wood fermera les cornes avec John Dodson le 15 février à Rio Rancho, au Nouveau-Mexique.

Jusqu’où pensez-vous que Nathaniel Wood peut aller dans l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/01/2020.