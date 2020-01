Ne vous attendez pas à la gentille Conor McGregor dans le match revanche de Khabib Nurmagomedov

LAS VEGAS – Conor McGregor a été universellement salué pour son attitude professionnelle rafraîchissante avant l’UFC 246, mais “The Notorious” n’est pas disposé à promettre qu’il peut faire de même contre Khabib Nurmagomedov.

“C’est très personnel avec cet homme et son équipe”, a déclaré McGregor. «Regardez, c’est ce que c’est. Je ne fais aucune promesse. Je suis qui je suis et c’est ce qui est. »

L’ancien champion de l’UFC à deux divisions McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) et l’actuel tenant du titre léger Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) ont une rivalité longue et amère qui a alimenté un événement UFC 229 massif en octobre 2018 Nurmagomedov s’est révélé victorieux dans le concours, soumettant McGregor au quatrième tour. Immédiatement après la victoire, “The Eagle” s’est envolé de la cage et a attaqué le coin de McGregor, déclenchant une mêlée infâme qui a entraîné des amendes et des suspensions pour les deux combattants de la Nevada State Athletic Commission.

Alors que Nurmagomedov a déclaré publiquement qu’il n’était pas intéressé à affronter à nouveau McGregor, le président de l’UFC, Dana White, a une position très différente. Si Nurmagomedov passe par l’ancien champion par intérim Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril, White veut réserver le match revanche, l’appelant “un combat massif avec un attrait mondial”.

Depuis la défaite contre Nurmagomedov, McGregor a apporté des changements en profondeur à sa vie personnelle et professionnelle, et il avait l’air fantastique dans une victoire de 40 secondes sur TKO contre le futur Temple de la renommée de l’UFC, Donald Cerrone. McGregor dit qu’il aborderait également un autre combat avec le Russe invaincu.

«Je vais certainement me concentrer sur les compétences», a déclaré McGregor. «Nous avons une compétence particulière, moi-même et cet homme. Il tient aux jambes et tout. Je viens pour ça. Je serai ravi de le récupérer, alors nous verrons ce qui se passera. Nous verrons ce qui se passe dans le combat contre Tony. “

Bien sûr, Ferguson possède une séquence de victoires incroyable, et il n’est pas sur le point de se coucher pour que McGregor puisse avoir son ennemi choisi. Mais McGregor dit que le titre est son ambition ultime en ce moment, et s’il s’avère que Ferguson est victorieux, il serait heureux de prendre “El Cucuy”.

“Tony est un autre ennemi intéressant pour moi”, a déclaré McGregor. “Nous allons voir ce qui se passe. Si quelque chose se passe, je serai là.

«Un combat est un combat. Tony est frappable, mais il est maladroit et il est tapageur, tu vois ce que je veux dire? Donc, tout peut arriver. Nous allons voir ce qui se passe.”

Cela dit, il est indéniable que Nurmagomedov-McGregor 2 se révélera sur les plus grands combats de l’histoire du sport. Le calendrier et les circonstances devront bien sûr s’aligner, mais McGregor a déclaré qu’il était prêt et disposé. Et tandis que White a déclaré que le combat n’aurait pas lieu en Russie, McGregor a déclaré qu’il n’abandonnait pas sa vision de battre Nurmagomedov dans son jardin.

“Il y a beaucoup de revenus en Russie”, a déclaré McGregor. “J’aime la Russie. J’adore le peuple russe. Je suis allé à Moscou récemment, et c’est une si grande nation. Ils sont tellement passionnés par le sport des arts martiaux mixtes. Ils sont tellement passionnés par moi-même et ils me soutiennent énormément. Ils soutiennent le whisky irlandais Proper Twelve. Ils connaissent un bon liquide. Ils connaissent un bon esprit. Ce sont des gens de bonne humeur et quel endroit.

“Ce serait comme quelque chose d’un film” Rocky “, vous savez ce que je veux dire, donc je serais très impatient de le faire. Dana, le garçon natif de Vegas et tous les gens de Vegas feront campagne pour cela. Voyons ce qui se passe. … Je veux créer des spectacles pour les gens. C’est un sacré spectacle. Même moi, je suis allé à Moscou cette fois-là, l’endroit a fermé. Le monde en a pris note. Votre homme disait que c’était autorisé là-bas. Je n’étais pas censé être là-bas. Ils couraient dans les rues en criant mon nom. Je suis plus russe que cet homme, donc j’aimerais aller à Moscou et y participer. “

