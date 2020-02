Ne vous retirez pas, mais cela changera-t-il de division? Ray Borg parle

Ray borg est l’un des combattants de UFC qui a plus de problèmes pour atteindre le poids dans lequel il veut se battre (125 livres). Pour UFC Río Rancho a échoué à nouveau. Il a dû préciser qu’il ne pense pas à la retraite; Il y a quelque temps, cela a affirmé que s’il échouait de nouveau, il suspendrait ses gants. Mais ce ne sera pas le cas.

Ray Borg changera-t-il de division?

15 févr.2020; Rio Rancho, Nouveau-Mexique, États-Unis; Ray Borg (bleu) combat Rogerio Bontorin (rouge) dans le combat de flywight lors de l’UFC Fight Night à Santa Ana Star Arena. Crédit obligatoire: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Il ne sera pas et aussi dans le récent événement réussi à battre Rogerio Bontorin, ajoutant sa deuxième victoire consécutive. Il va bientôt parler de son prochain combat, mais suite au poids, on veut savoir si vous prévoyez de remonter. “Le diable Tazmexican” a commenté ceci après le combat (via MMA Junkie):

«Je dois parler à mon manager et à l’UFC mais, personnellement, les 125 livres me font du bien. Je pense que mon problème de poids n’est pas lié au manque de discipline, mais que le système que j’utilise ne fonctionne pas avec moi. Toute la semaine a été parfaite.

“Je pense qu’il s’agit de trouver le bon système. J’ai travaillé avec beaucoup de gens, essayant de tirer le meilleur parti de chacun pour ne même pas avoir ces problèmes. Mais, malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Je dois juste trouver le meilleur système pour moi et ma carrière.

“Je n’ai aucun problème pour aller à 135 livres. Je peux rivaliser avec ces gars. Mais je me sens bien à 125 livres. Si je dois aller à 135, je devrai trouver un moyen de me sentir bien dans cette division, pas seulement en 125 ″.