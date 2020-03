Neil Magny appelle à un combat avec «Maverick» après une victoire impressionnante à l’UFC 248

À l’UFC 248, Neil Magny est revenu dans l’Octogone pour affronter le concurrent chinois Li Jingliang. Il a devancé Jingliang pour gagner par décision unanime. Après le combat, le joueur de 32 ans a réfléchi à son succès et a déjà les yeux rivés sur son prochain adversaire.

“Nous sommes revenus et avons regardé mes cinq derniers combats, les victoires et les défaites, et vraiment regardé où je pouvais m’améliorer”, a déclaré Magny (via MMA Junkie). «L’une des plus grandes choses que nous avons trouvées était le positionnement des pieds. J’ai l’impression que nous avons bien abordé ce sujet ce soir. Une autre chose est la pression. Je voulais m’asseoir et calculer un peu plus, donc ça s’est amélioré tout autour. “

Le combattant poids welter a pris un certain temps après avoir subi une perte dévastatrice de KO contre Santiago Ponzinibbio en 2018. Il devait se battre à l’UFC Rochester en 2019 mais a été contraint de se retirer en raison d’un problème avec l’USADA. Magny a profité au maximum de son temps hors de la cage et est revenu sur une bonne note.

«Ça fait du bien de pouvoir enfin y retourner et gagner. Au cours de la dernière année, je me suis retrouvé dans une vraie situation. Je mets tout cela derrière moi maintenant et je suis sorti en tête ce soir, donc ça fait du bien. D’une manière étrange, ce congé a été une bénédiction. Cela m’a permis de passer beaucoup de temps en famille, voire de faire revenir ma famille à la maison. J’ai aussi fait quelques changements dans mon camp et je me suis assuré que nous faisions tout le mieux possible. »

Maintenant, Magny vise son prochain adversaire, Michael Chiesa, le n ° 7 des poids welters.

«Je pense que cela me ramène directement dans le mix. La division a été un peu bouleversée depuis mon départ, mais j’ai montré ce soir que je pouvais y retourner avec les meilleurs d’entre eux, donc j’aimerais y retourner avec (Michael) Chiesa. “

Aimeriez-vous voir Neil Magny et Michael Chiesa se battre ensuite?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.