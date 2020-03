Neil Magny dit qu’il a bien utilisé les temps d’arrêt, veut maintenant Chiesa après l’UFC 248

LAS VEGAS – Neil Magny a battu Li Jingliang avec une décision unanime samedi sur la carte principale de l’UFC 248 à Las Vegas.

Jetez un œil à l’intérieur du combat avec Magny, qui est revenu dans la colonne des victoires après la plus longue mise à pied de sa carrière. Il a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

Résultat: Neil Magny bat. Li Jingliang par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Magny (22-7 MMA, 15-6 UFC), Jingliang (17-6 MMA, 9-4 UFC)

Statistique clé: Magny a devancé Jingliang 123-16 et a décroché 65% de ses frappes.

Magny sur le moment clé du combat

«Nous sommes revenus et avons regardé mes cinq derniers combats, les victoires et les défaites, et vraiment regardé où je pouvais m’améliorer. L’une des plus grandes choses que nous avons trouvées était le positionnement du pied. J’ai l’impression que nous avons bien abordé ce sujet ce soir. Une autre chose est la pression. Je voulais m’asseoir et calculer un peu plus, donc ça s’est amélioré tout autour. “

Magny sur son long congé

«Ça fait du bien de pouvoir enfin y retourner et gagner. Au cours de la dernière année, je me suis retrouvé dans une vraie situation. Je mets tout cela derrière moi maintenant et je suis sorti en tête ce soir, donc ça fait du bien. D’une manière étrange, ce congé a été une bénédiction. Cela m’a permis de passer beaucoup de temps en famille, voire de faire revenir ma famille à la maison. J’ai aussi fait quelques changements dans mon camp et je me suis assuré que nous faisions tout le mieux possible. »

Magny sur ce qu’il veut ensuite

«Je pense que cela me ramène directement dans le mix. La division a été un peu bouleversée depuis mon départ, mais j’ai montré ce soir que je pouvais y retourner avec les meilleurs d’entre eux, donc j’aimerais y retourner avec (Michael) Chiesa. “

Pour en savoir plus sur Magny, regardez la vidéo de l’interview post-combat complète ci-dessus.

