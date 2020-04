Neiman Gracie intéressé à se battre avec Michael Page

Michael Page peut être de 14 à 1 à l’intérieur de la cage BellatorMais il y a ceux qui remettent encore en question la validité de son dossier.

Et est-ce que les quelques fois où il a été associé à des combattants expérimentés comme Douglas Lima y Paul Daley, “MVP” était loin de montrer la douceur des yeux qui caractérise son style de combat.

Dans une séquence de trois combats consécutifs par KO, il est peut-être temps de voir les Britanniques affronter régulièrement une concurrence plus à son niveau, et c’est pourquoi Neiman Gracie il est intéressé à y faire face.

“Je veux me battre, et il y a des gars contre lesquels j’ai vu que je veux me battre, comme Michael Page”, a déclaré l’ancien challenger poids welter au MMA Junkie. «J’ai toujours voulu le combattre. Je pense que c’est un combat intéressant car il est un bon attaquant et je suis un bon grappler. “

Bien que certains rejettent le record de Page pour la classe de combattants contre laquelle il a rivalisé, Gracie pense que le Londonien mérite le mérite d’avoir rendu ses combats faciles.

«Certains des gars avec lesquels il a combattu sont durs, et certains des gars avec lesquels il a combattu ne sont pas très connus, mais je pense aussi qu’il rend les choses faciles. Et si vous donnez l’impression que c’est facile, les gens pensent que c’est facile. ”

Gracie, une concurrente de Bellator depuis 2015, n’a pas combattu depuis près d’un an, quand elle n’a pas réussi à lui arracher la ceinture de 170 livres. Rory MacDonald dans le Bellator 222. Avant cette opportunité de départ, le Brésilien avait remporté six de ses sept combats de soumission.