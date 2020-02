Nick Diaz et CM Punk récemment testés par l’USADA

Image via @ nickdiaz209 sur Instagram

Nick Diaz et CM Punk subissent tous deux encore des tests de dépistage de drogues par l’Agence américaine antidopage (USADA), le partenaire antidopage officiel de l’UFC.

Il en va de même pour l’ancien champion des poids coq suspendus TJ Dillashaw, l’ancien défenseur du titre des poids lourds légers à la retraite Alexander Gustafsson et plusieurs autres combattants que nous n’avons pas vus concourir depuis un moment.

Aaron Bronsteter de TSN a compilé une liste de plusieurs combattants que vous pourriez être surpris de subir encore des tests de drogue USADA.

Récemment testé par l’USADA: CM Punk, TJ Dillashaw, Nick Diaz, Alexander Gustafsson, John Hathaway, Mike Jackson, William Knight.

La plupart des échantillons soumis à l’USADA en 2020: Diego Sanchez (5), Aleksa Camur, Randy Costa, Grant Dawson, Jon Jones, Sean O’Malley, Rodrigo Vargas (4)

Nick Diaz n’a pas combattu depuis le début de janvier 2015, lorsqu’il a perdu une décision face à Anderson Silva dans un combat qui a ensuite été jugé non contesté lorsqu’il a été testé positif pour les métabolites de la marijuana et Silva a été testé positif pour plusieurs substances interdites plus graves. .

Alors que le frère aîné de Diaz a été lié à plusieurs reprises à des plans de retour au fil des ans, il devient de plus en plus clair qu’il n’a pas l’intention de se battre à nouveau. Compte tenu de ce fait et de sa jouissance bien connue du cannabis, il est surprenant qu’il soumette toujours des échantillons à l’USADA.

Il en va de même pour CM Punk, un ancien lutteur professionnel qui a combattu deux fois dans l’Octogone de l’UFC. Punk a fait ses débuts à l’UFC en 2016 et a perdu par soumission à Mickey Gall. Il est ensuite retourné dans la cage en 2018, perdant une décision face à Mike Jackson – qui a également récemment soumis un test de dépistage de drogue bien qu’il n’ait pas combattu depuis lors. Comme Diaz, Punk ne semble pas avoir l’intention de se battre à nouveau – certainement pas de si tôt. Cela étant dit, les deux hommes sont toujours sur la liste de l’UFC et dans la base de test de l’USADA, donc la porte est certainement toujours ouverte.

Pensez-vous que nous verrons jamais CM Punk et Nick Diaz s’affronter à nouveau dans l’Octogone de l’UFC?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 21/02/2020.