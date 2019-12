Nick Diaz tire au sort des "billets VIP" pour son retour à l'UFC

Nick Diaz vous êtes sûr de votre retour UFC, qui promeut déjà Votre retour dans votre nouvelle boutique en ligne.

Pendant des semaines, il a été dit que Diaz Il prépare son retour dans l'octogone pour affronter Jorge Masvidal. Nick Il veut venger la défaite de son jeune frère contre le Cubain lors de l'UFC 244.

Avec l'aîné des frères Diaz revenir et Masvidal accepter le combat, UFC n'a pas fait d'annonce officielle, mais il y a des négociations en ce moment. Pour lui-même, Diaz vend à ses fans «Billets VIP» pour son retour à UFC à travers sa page de Instagram. Nick Je poste ce qui suit.

«Vous voulez gagner des billets VIP pour mon retour à l'UFC. Achetez ma version limitée avec expédition dans le monde entier jusqu'à minuit sur www.dontbescaredhomie.com et suivez les règles pour les billets supplémentaires. »

Tandis que Diaz vs Masvidal C'est une possibilité et peut-être un gros combat d'argent pour le retour du Californien. "Gamebred" Il a dit qu'il ne s'asseyera pas et n'attendra pas le combat qui lui donne plus d'argent.

«Non, nous ne le sommes vraiment pas. Le temps n'attend aucun homme. Nick a son propre truc. Quand l'USADA l'autorise et que tout se passe bien, qui sait quand ce moment sera. Je n'attends personne », Masvidal a déclaré dans une récente interview.