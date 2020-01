Nik Lentz montre une blessure oculaire macabre à la suite de la perte de l’UFC Raleigh

Nik Lentz n’a pas eu une bonne nuit samedi à Raleigh alors qu’il luttait pour une décision unanime contre Arnold Allen lors des préliminaires de l’UFC sur ESPN + 24.

Le poids plume a subi sa première série de pertes UFC consécutives depuis 2012 et a pris un coup de œil assez sérieux dans le processus. Nous avons fait gagner Lentz au premier tour du combat avant qu’Allen ne commence à prendre les choses en main au deuxième, poussant accidentellement Lentz tard dans le tour. Aucun point n’a été déduit.

Alors qu’Allen augmentait, il est difficile de savoir si Lentz aurait pu faire mieux dans le troisième s’il n’avait pas eu affaire à son œil. Mais il ne fait aucun doute que le coup était un gros problème. Regardez simplement le résultat final partagé dans une vidéo téléchargée par Nik après la perte et essayez de dire le contraire.

“Hé tout le monde, juges et arbitres de côté ….. Je vais bien en plus d’avoir quelques coupures sur ma cornée de gouges oculaires”, a écrit Lentz dans la légende de la vidéo. “Le putain d’arbitre ne m’a même pas donné une seconde. J’ai combattu le reste du combat en voyant le triple. »

“Voir un spécialiste en Floride à mon retour”, a-t-il poursuivi. «J’espère que vous n’aurez pas besoin de chirurgie ou de quoi que ce soit. Merci à tous ceux qui me soutiennent. J’ai hâte d’être à la maison et de voir ma famille et mes enfants. “

Le MMA continue de souffrir de problèmes de piqûres oculaires, soit parce que les arbitres les manquent ou ne leur déduisent pas de points même lorsqu’ils causent de graves dommages. Et ne me lancez pas sur les détails techniques insensés de la règle qui ne donnent pas à un combattant le temps de se remettre d’un coup, de peur que l’arbitre n’appelle le combat.

Lentz est un vétéran de longue date de l’UFC qui rivalise avec l’organisation depuis 2009. Avec la défaite contre Allen, son record glisse au 30-11-2 (14-8-1 UFC).