Nikita Krylov dit que le coronavirus est transmis par votre téléviseur

Nikita Krylov, un concurrent léger et lourd de l’UFC, croit que le coronavirus est transmis par votre téléviseur et il pense que les gens pensent trop au virus.

Krylov a récemment combattu Johnny Walker à l’UFC Brasilia sur la dernière carte avant que l’UFC ne soit forcé dans un hiatus induit par un coronavirus. Krylov dit qu’il n’a eu aucun problème à se battre sur la carte et dit qu’il ne s’inquiète pas du coronavirus. En fait, il croit que les gens sont infectés simplement parce qu’ils y pensent trop.

Voici ce que Krylov a dit à RT Sport à propos du coronavirus.

“J’essaie de ne pas y penser. Je pense que dans une large mesure le coronavirus est transmis par le téléviseur. Les personnes qui y réfléchissent constamment courent le plus grand risque d’être infectées », a déclaré Krylov.

“Pourquoi s’inquiéter)? La zone à risque concerne les personnes âgées et les personnes à faible immunité. C’est un bon élan pour vous maintenir en forme, bien manger et rester physiquement actif. En dehors de cela, chaque jour, les gens meurent en grand nombre. Une brique pourrait tomber sur la tête de n’importe qui. C’est pourquoi je ne vois aucun intérêt à vous envelopper dans du scotch (bande) et à ne pas toucher les autres. Je ne fais pas ça. “

Krylov admet que se battre contre Walker à l’UFC Brasilia sans public était étrange parce qu’il ne ressentait pas l’énergie des fans. Mais d’un autre côté, il entendait beaucoup mieux ses cornermen, et finalement la foule sans fans n’était pas un facteur négatif pour lui car il gagnait le combat à l’unanimité.

“Je ne sais pas si (aucun fan) importe beaucoup. Peut-être que sans les fans, c’est un peu plus facile, il n’y a pas de bruit, vous pouvez entendre clairement votre coin, personne ne vous distrait. «Mais les fans vous donnent toujours une énergie spéciale. Vous pouvez vous battre à l’éther, mais j’ai aimé la façon dont le tournoi a été organisé au Brésil, en mettant de côté le fait qu’il y a une pandémie », a déclaré Krylov.

