Niko Price contre Muslim Salikhov ajouté à l’UFC Lincoln

Image via @hybridprice sur Instagram (photographe non répertorié)

Un combat passionnant entre les finisseurs Niko Price et Muslim Salikhov est le dernier ajout à la carte UFC Lincoln.

L’UFC sur ESPN + 31 aura lieu le 25 avril à Pinnacle Bank Arena à Lincoln, Nebraska. La carte est en vedette par un combat de poids léger entre les meilleurs prétendants Glover Teixeira et Anthony Smith. Price vs. Salikhov sera probablement placé sur la carte principale de l’événement.

Price vs. Salikhov a été signalé pour la première fois par Brett Okamoto d’ESPN sur Twitter.

Breaking: UFC finalisant un combat poids mi-moyens entre Niko Price (@Nikohybridprice) et Muslim Salikhov pour l’UFC Fight Night le 25 avril à Lincoln. Ça devrait être amusant. Taux de finition combiné de 90% entre ces deux.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 12 février 2020

“Breaking: UFC finalisant un combat poids mi-moyens entre Niko Price (@Nikohybridprice) et Muslim Salikhov pour l’UFC Fight Night le 25 avril à Lincoln. Ça devrait être amusant. Taux de finition combiné de 90% entre ces deux. »

Price (14-3, 1 NC) est jusqu’à présent 6-3, 1 NC dans l’UFC et tous ses combats dans l’Octogone se sont terminés à l’intérieur de la distance. Il vient d’une énorme victoire à élimination directe sur James Vick via upkick KO et a également des victoires à élimination directe sur Tim Means, Alan Jouban et Randy Brown, ainsi que des soumissions sur Brandon Thatch et George Sullivan. Ses trois défaites à l’UFC sont survenues contre Geoff Neal, Vicente Luque et Abdul Razak Alhassan, plus un No Contest contre Alex Morono.

Price espérait obtenir un adversaire parmi les 15 premiers après avoir éliminé Vick, mais se contentera de Salikov dans un prétendant potentiel de «Fight of the Night». Dans sa carrière de MMA, Price n’a été que la distance une fois. À 30 ans, il est au sommet de sa carrière de combattant.

Salikhov (16-2) est 3-1 au total à l’UFC avec des victoires sur Laureano Staropoli, Nordine Taleb et Ricky Rainey et une défaite face à Alex Garcia. Il n’a parcouru la distance que deux fois au cours de sa carrière, la majorité de ses victoires venant par KO. À 35 ans, il est beaucoup plus âgé que Price, mais il est toujours un combattant très compétent.

Selon vous, qui gagne ce combat, Niko Price ou Muslim Salikhov?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.