Niko Price contre Muslim Salikhov ciblé pour l’UFC Fight Night 172 le 11 avril à Portland

Une épreuve de force Welterweight percutante est en ligne pour le prochain événement UFC Fight Night 172, alors que Niko Price et Muslim Salikhov travaillent sur un accord qui les verra jeter la main le 11 avril au Moda Center de Portland, Oregon.

C’est selon Brett Okamato d’ESPN, qui dit que le combat est presque terminé.

Price vient de remporter une victoire par élimination directe au premier tour contre James Vick, éliminant “The Texecutioner” via upkick lors de l’UFC Fight Night 161 en octobre dernier (voir). Au cours de ses cinq dernières sorties, Price a alterné victoires et défaites, et n’a pas remporté de combats consécutifs depuis 2018.

Salikhov, quant à lui, a remporté trois matchs de suite, possède une fiche de 3-1 à l’intérieur de l’Octogone et a remporté 13 de ses 15 derniers combats. En fait, 12 de ces victoires sont survenues par arrêt, donc l’homme sait une chose ou trois sur la fin des combats de manière impressionnante.

Et c’est dans l’allée de Niko, car il a 13 arrêts avec une seule victoire de décision sur son CV. Donc, si vous êtes un parieur, il est prudent de mettre de l’argent sur ce combat sans tenir la distance.

L’événement diffusé sur ESPN + devrait être mis en évidence par une confrontation entre poids lourds entre Alistair Overeem et Walt Harris. Ce sera le premier combat de Harris depuis la mort de sa belle-fille, Aniah Blanchard, qui a été assassinée en novembre dernier.