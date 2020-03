Niko Price dit qu’il a signé un nouveau contrat UFC à quatre combats

Selon le poids welter de l’UFC Niko Price, il n’ira nulle part pendant un certain temps.

Dans un tweet publié samedi, Price (14-3 MMA, 6-3) a annoncé qu’il avait signé un nouvel accord de quatre combats avec la promotion. Les conditions supplémentaires de l’accord n’ont pas été divulguées.

“DERNIÈRES NOUVELLES!!! J’ai oublié de mentionner que j’ai signé un nouveau contrat de 4 combats », a déclaré Price. “Je suis tellement béni et reconnaissant pour le @ufc! Je vais être sûr de vous divertir les gars! “

Membre de la liste de l’UFC depuis décembre 2016, Price a accumulé les victoires – et les finitions – dans son relais promotionnel de 10 combats. Il détient quatre bonus de performance (tous pour ‘Performance of the Night’).

Au cours de ses six dernières sorties, Price est passé 4-2 avec des victoires sur George Sullivan, Randy Brown, Tim Means et James Vick. Sous la bannière de l’UFC, Price a accumulé une grande quantité de temps forts. Il détient des victoires par upkick et coups de marteau dans le dos.

Avant le report de la promotion de l’UFC sur ESPN + 30, Price devait affronter Muslim Salikhov (16-2 MMA, 3-1 UFC) lors de l’événement du 11 avril à Portland, Ore.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’événement a été brièvement transféré à l’UFC APEX à Las Vegas. Cependant, la carte a ensuite été reportée avec UFC sur ESPN + 29 et UFC sur ESPN 8.

Aucune date reportée n’a été annoncée pour le moment.

.