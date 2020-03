Niko Price signe un nouvel accord avec l’UFC, attend son prochain adversaire

Image via @hybridprice sur Instagram (photographe non répertorié)

Le concurrent poids welter de l’UFC Niko Price a signé un nouveau contrat de quatre combats avec l’UFC et attend son prochain adversaire pendant la quarantaine en raison d’un coronavirus.

Price lui-même a profité de ses médias sociaux pour annoncer le nouveau contrat avec l’UFC. Voici ce que “The Hybrid” a écrit sur son Twitter.

DERNIÈRES NOUVELLES!!! J’ai oublié de mentionner que j’ai signé un nouveau contrat de 4 combats 4 Je suis tellement béni et reconnaissant pour le @ufc! Je vais être sûr de vous divertir les gars! #ufc #newcontract #LetsGo #glorytogod

Price (14-3, 1 NC) est l’un des poids welters les plus excitants actuellement sur la liste de l’UFC. Bien qu’il ne soit pas classé parmi les 15 premiers, il pourrait très bien envisager des poids légers comme Conor McGregor et Anthony Pettis occupent actuellement les dernières places du classement. Price a rejoint l’UFC en 2016 et a depuis accumulé un record de 6-3, 1 NC à l’intérieur de l’Octogone, y compris ses six victoires à l’arrivée. En fait, il n’a jamais vu de décision à l’UFC.

Lors de son dernier combat, Price a éliminé James Vick pour rebondir après une défaite TKO face à Geoff Neal. Parmi les autres victoires notables de Price figurent Tim Means, Alan Jouban et Randy Brown. Bien qu’il n’ait pas pu enchaîner une longue séquence de victoires, les fans et les médias ont pour la plupart reconnu Price comme un très bon combattant à 170 livres.

Pour le prochain combat de Price, il devait affronter Muslim Salikhov à l’UFC Portland en avril. Cependant, cette carte a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus. L’UFC tentera probablement de relouer le combat une fois la quarantaine levée, et si Price bat Salikhov quand il se bat, il ne fait aucun doute que Price voudra un adversaire classé ensuite. En regardant le classement, un gars comme Robbie Lawler pourrait avoir du sens pour le prochain combat de Price s’il dépassait Salikhov. Autrement dit, si ce combat se produit même.

