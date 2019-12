Nina Ansaroff prévoit de passer au poids mouche après avoir pris une année de congé pour fonder une famille avec Amanda Nunes

Nina Ansaroff ne se battra probablement pas avant 2021, mais elle prévoit déjà son retour dans une nouvelle catégorie de poids après avoir pris du temps pour fonder, espérons-le, une famille avec la championne de l'UFC en deux divisions, Amanda Nunes.

Avec une fiche de 4-1 lors de ses cinq derniers combats, Ansaroff grimpait dans le titre pour le titre de poids paille jusqu'à ce qu'elle perde une décision serrée face à Tatiana Suarez lors de sa dernière sortie en juin dernier.

Quatre mois plus tard, Ansaroff a annoncé son intention de prendre un an de congé de sa propre carrière pour fonder une famille avec Nunes. Bien qu'elle ne soit pas encore tombée enceinte, les plans restent les mêmes, bien que maintenant Ansaroff anticipe que son prochain combat à l'UFC atteindra 125 livres.

"Il n'y a pas de nouvelles officielles. Tout le monde attend, nous attendons et quand il y aura des nouvelles officielles, tout le monde saura », a déclaré Ansaroff à propos de sa grossesse prévue lors de son entretien avec TMZ.

«Je prends un an de congé. Quoi qu'il arrive cette année, cela se produira cette année. 100 pour cent [je reviendrai]. Mais je vais me battre à 125 livres. "

Bien sûr, Ansaroff ne serait pas le premier combattant à prendre un congé pour avoir un bébé, puis à revenir à l'action par la suite.

La liste de l'UFC compte plusieurs mamans actuellement en compétition à l'intérieur de l'Octogone, y compris la meilleure perspective Mackenzie Dern, qui a pris un congé pour avoir un bébé et l'a ensuite remise en action quatre mois seulement après l'accouchement.

Ansaroff n'est pas prête à égaler le record de Dern parce que ce sera sa première grossesse, donc elle ne sait pas à quoi s'attendre.

La seule chose qu'elle peut garantir, c'est qu'elle restera dans la meilleure forme possible avec des plans de retour à l'action une fois qu'elle se sentira prête à participer à nouveau.

«Je vais m'entraîner tout au long de ma grossesse. Je vais rester en forme », a déclaré Ansaroff. «Je ne vais tout simplement pas faire quoi que ce soit et sauter. Je n'ai jamais eu de bébé auparavant, donc je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je suis revenu d'autres blessures et d'accidents vraiment graves pour devenir un athlète professionnel. où ils ont dit que ce n'était pas possible. Je ne sais pas.

"Je n'ai jamais eu de bébé. J'ai des amis qui ont eu des bébés mais ce n'est pas non plus un athlète mais ce n'est pas moi non plus. "