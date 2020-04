Non, Khabib Nurmagomedov ne devrait pas être privé de son titre UFC

L’UFC a fait quelques pas déconcertants au cours de ses 26 années d’existence. Cependant, dépouiller Khabib Nurmagomedov de son titre léger serait parmi les plus flagrants.

Il n’y a aucune preuve que retirer la ceinture à Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) invaincu soit dans les plans de l’UFC pour le moment, mais c’est ce pour quoi Tony Ferguson fait pression après un combat entre les rivaux qui s’est effondré pour le cinquième fois à l’UFC 249.

Oui, techniquement parlant, Nurmagomedov a mis le coup fatal à la version 2020 de cet affrontement apparemment maudit pour toujours. Mercredi, “The Eagle” a été publié sur les réseaux sociaux et a publié une déclaration perspicace expliquant pourquoi les obstacles à sa concurrence au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus sont tout simplement devenus trop difficiles à surmonter.

Autant que nous voulons tous voir le combat, quiconque critique Nurmagomedov pour sa décision est erroné. Tout le monde ne veut pas être aussi audacieux face à cette crise que le président de l’UFC Dana White, et Nurmagomedov accordant la priorité à la santé et à la sécurité de sa famille et de lui-même ne doit pas être remis en question.

Ce n’est pas comme si cela s’était produit par manque d’essais non plus. Nurmagomedov a fait ce qu’il a pu. Il est venu aux États-Unis pour terminer son camp d’entraînement alors que nous pensions tous que l’UFC 249 serait à Brooklyn, dans l’État de New York, puis il n’est retourné à l’étranger que lorsqu’il a reçu la directive selon laquelle l’événement était «à 99,9%» susceptible d’avoir lieu au Moyen-Orient. .

Nurmagomedov a déménagé à Abu Dhabi quand il pensait que c’était là que le combat aurait lieu, et n’est revenu en Russie que lorsque la portée des interdictions de voyager a continué de se resserrer dans le monde entier et que le risque est devenu trop grand.

Le récit principal qui vient de Ferguson (25-3 MMA, 15-1 UFC), et par la suite Conor McGregor, est que Nurmagomedov a «renfloué», «dégonflé» et a en quelque sorte peur parce qu’il aurait pu participer s’il avait vraiment voulait. Et c’est un récit qui a depuis été partagé par une section de la fanbase MMA.

Compte tenu de sa relation perçue avec les responsables du gouvernement russe, l’idée de Nurmagomedov de trouver une solution à l’interdiction de voyager semble possible. Mais pourquoi? En supposant que Nurmagomedov a trié une avenue pour quitter le pays, il le ferait pour aller où, exactement? Au cas où tout le monde aurait oublié, l’UFC 249 est censé être dans 16 jours, mais il n’y a aucun signe que la promotion est plus proche de la sécurisation d’un lieu comme c’était la semaine dernière ou la semaine précédente.

En fait, la liste des emplacements d’hôtes potentiels pour l’UFC 249 semble se réduire de jour en jour. White peut insister sur le fait qu’il garde intentionnellement ses cartes près du gilet parce qu’il pense que les médias vont essayer de gâcher tous les plans qu’il rend publics (une perspective totalement déformée que nous pouvons approfondir un autre jour), mais les médias ne sont pas les seuls à l’obscurité à ce sujet.

Pas un seul combattant ou manager avec qui j’ai parlé ces derniers jours n’a la moindre idée des plans pour l’UFC 249. La ligne de la compagnie aux athlètes et à leurs représentants est de continuer à se préparer pour la nuit de combat, mais il n’y a pas de clarté quant à savoir s’ils seront combattre aux États-Unis ou au niveau international. De plus, compte tenu de la nature de cette pandémie, rien ne garantit que l’UFC pourrait verrouiller un lieu et un lieu, voler des combattants le mardi de la semaine de combat, pour que les circonstances empirent samedi avant.

Ce serait une situation stressante à endurer pour un combattant préliminaire qui fait ses débuts avec un contrat minimum. Alors qu’en est-il de Nurmagomedov? Il a travaillé près de 12 ans pour accumuler ce record de 28-0 que nous annonçons tellement, et maintenant il est censé tout risquer en entamant sans doute son combat le plus dangereux de tous les temps dans un camp d’entraînement fracturé sans aucune assurance qu’il sera protégé contre la contagion des coronavirus ?

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Ferguson exige que Nurmagomedov soit dépouillé. Il veut mettre la main sur cet homme de la pire façon et attend depuis plus de cinq ans. Ferguson est toujours en mode combat, donc l’empathie avec la position de Nurmagomedov ne va tout simplement pas se produire. L’espoir est que ces deux-là se battront un jour, et ce combat va avoir besoin d’un soutien promotionnel. Dans cette veine, il est raisonnable pour Ferguson de continuer à attiser le feu de leur querelle, même si cela est moralement répréhensible.

Les chances que le souhait de Ferguson se réalise semblent minces, cependant. Indépendamment de l’histoire de Nurmagomedov des retraits de combats, ou de la perception que cette situation aurait pu être évitée, le joueur de 31 ans reste une figure clé de l’UFC. Son pouvoir vedette en Russie est sans égal pour tout combattant UFC dans leur pays d’origine, et son attrait mondial est également considérable. Nurmagomedov est la moitié du combat que les Blancs semblent vouloir plus que tout autre dans l’histoire, et c’est le match revanche avec McGregor. Le déshabiller ne fait que blesser ce combat potentiel.

Enlever la ceinture de Nurmagomedov serait apparemment une punition pour s’être retiré de ce combat, et non une action basée sur un précédent. Ce serait l’UFC qui se couperait le nez pour contrarier son visage. En fin de compte, toute discussion sur la suppression de Nurmagomedov est susceptible de devenir un point discutable, car l’UFC 249 pourrait ne pas se produire du tout. Les défis logistiques auxquels cet événement est confronté restent les mêmes, que Nurmagomedov contre Ferguson soit sur la carte ou non, donc il pourrait y avoir une demande pour Nurmagomedov d’être dépouillé d’un titre qui n’allait pas être défendu, de toute façon.

Comment cela a-t-il un sens? Ce n’est pas le cas.

