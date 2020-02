Norma Dumont ne se précipite pas, mais l’objectif est de prendre la ceinture d’Amanda Nunes

Megan Anderson et Norma Dumont ont des plans à court terme opposés à l’UFC. L’ancien champion des poids plumes de l’Invicta FC poursuit un tir à la ceinture de l’UFC avec une victoire samedi soir à Norfolk, mais Dumont a une approche distincte.

Dumont fait sa première marche vers l’Octogone après avoir établi un record 4-0 sur le circuit brésilien entre 2016 et 2018. L’excitation de «l’atmosphère d’avant-combat» ne ressemble à aucune autre, a-t-elle déclaré, et «cela ne ressemblera pas à jusqu’à ce que ce soit pour la ceinture.

Elle mentionne déjà la ceinture, mais la Brésilienne de 29 ans n’appellera pas de sitôt le titre, même si elle remporte une impressionnante victoire contre un adversaire de renom comme Anderson ce week-end.

“Je n’ai aucun intérêt à me mettre dans ce scénario tout de suite”, a déclaré Dumont au MMA Fighting. «Je voudrais m’adapter à la promotion. (Je) voudrais combattre au moins quatre combats, les quatre combats que j’ai dans mon contrat, avant un combat pour le titre. Mon plan est de les gagner, puis l’organisation et le public diront: «Cette fille a 8-0, elle bat tout le monde dans la division. Maintenant, elle pourrait battre Amanda. “C’est notre plan.

“Si j’y arrive et que je bat Megan, même si je le fais de manière impressionnante, et que je vais combattre Amanda ensuite, vous n’avez pas la confiance du public, comme, ‘cette fille vient d’arriver directement pour Amanda?’ C’est mauvais parce que vous ne n’avez pas l’investissement dont vous avez besoin. Lorsque les gens croient en vous et investissent en vous, vous êtes plus qualifié pour lutter pour la ceinture. Je pense que cette précipitation ferait plus de mal que de bien. »

Ne vous y trompez pas, cependant: Dumont est dans l’UFC pour retirer le titre de 145 livres des mains de Nunes, et ne voit personne d’autre détrôner «La Lionne» avant qu’elle ne devienne la candidate n ° 1.

“Ce n’est pas mon intention d’être un autre athlète qui arrive à l’UFC, se bat et perd”, a déclaré Dumont. «Mon idée est de me rendre à l’UFC et de prendre la ceinture d’Amanda, et je pourrai emprunter une route solide jusque-là.»

Dumont n’a jamais combattu comme poids plume auparavant en MMA. Le plus lourd qu’elle a obtenu était pour un poids de capture de 141 livres en 2017, et réduire le poids coq était tellement pour son corps qu’il lui fallait au moins 60 jours de régime strict pour perdre près de 18 livres.

Signer avec l’UFC en tant que poids plume était la décision parfaite pour sa santé et sa carrière, a déclaré Dumont, et Anderson était l’adversaire “idéale” pour ses débuts pour de nombreuses raisons.

“J’ai demandé ce combat parce que c’est un super match pour moi et une façon fantastique de me présenter à l’organisation”, a déclaré Dumont. “Elle est grande, mais elle n’est ni rapide ni explosive. C’est une combattante debout, mais elle n’est ni rapide ni vicieuse en tant que pure attaquante. Je suis plus fort qu’elle. Je suis plus explosive qu’elle.

«J’ai un bon jeu aux pieds et le jiu-jitsu dominant au sommet. C’est un match intéressant pour moi. Ce n’est évidemment pas un combat facile car elle est à 6’0 ”et je dois la mettre au sol, mais je crois que j’ai l’avantage car la défense contre le takedown est sa faiblesse et c’est ma zone de confort.”