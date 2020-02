Nous avons de mauvaises nouvelles à propos de The Korean Zombie

Il n’a pas encore été confirmé qui sera le premier challenger de Alexander Volkanovski après avoir remporté le Championnat du monde poids plume UFC en 2019. Il semble très probablement avoir un match revanche immédiat avec Max Holloway. Surtout si l’on considère les mauvaises nouvelles que nous apportons au zombie coréen.

Le combattant sud-coréen pourrait également recevoir l’opportunité de départ si je n’avais pas à subir d’opération. Il l’a confirmé à MMA Junkie lui-même.

«La chose la plus importante pour moi maintenant est de résoudre le problème de ma double vision. Il m’a fallu un certain temps pour obtenir les examens médicaux pertinents et il y a une grande différence entre les médecins de Corée du Sud et ceux de Phoenix. J’ai finalement pris la décision de me faire opérer bientôt à Phoenix. Je suis sûr que Je pourrai retourner dans l’octogone en juillet ou août, car ce n’est pas une opération importante ».

Si vous n’obtenez finalement pas le combat pour le championnat, et compte tenu des plans de l’UFC pour mettre en place Brian Ortega contre Zabit Magomedsharipov, peut-être que The Korean Zombie pourrait avoir un match revanche avec Yair Rodríguez. Les options sont variées..

Cela doit dire qu’il:

«Permettez-moi d’être à 100% avant d’en parler. Ce fut un grand combat (celui de “The Panther”). Je ne l’éliminerais pas de ma carrière. Mais je ne veux pas que Yair veuille encore me battre parce qu’il m’a déjà vaincu. Je ne vois pas non plus pourquoi je dois le combattre à nouveau, en ce moment. Nous pouvons nous battre plus tard et je promets que ce sera un grand combat“.

Il est clair sur ce qu’il veut.

“Maintenant même, je me concentre sur Volkanovski. Si je ne peux pas combattre le champion, je pourrais le faire avec Ortega. Mais en ce moment, je veux me battre avec Volkanovski. »