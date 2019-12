Nous prévoyons d'étendre Bellator à travers l'Asie

HONOLULU – Scott Coker dit que fin décembre 2019 n'est que le début.

Au cours des huit prochains jours, la promotion tiendra trois spectacles – deux à Hawaï et un au Japon. La mini-tournée marque le deuxième passage de Bellator à Hawaï et le premier au Japon.

"Je voudrais personnellement le cultiver", a déclaré Coker à MMA Junkie vendredi après la pesée cérémonielle du Bellator 236 à Honolulu. «Ce que je veux dire par là, c'est que cet événement ici, j'aime le fait que nous ayons l'USO Fight Night: Tribute for the Troops, samedi nous avons Ilima-Lei (Macfarlane), puis nous sommes en route vers le Japon. "

Le président de Bellator a indiqué que ce ne serait pas la dernière tournée Hawaï-Asie. En fait, Coker a dit qu'il pensait que la tournée allait se développer. Le but? Organisez six spectacles en cinq semaines à travers Hawaï et l'Asie.

"Comme vous le savez, le 29, le combat a lieu à Saitama Super Arena", a déclaré Coker. «C’est notre première entrée en Asie. Mais j'aimerais y grandir. Pour moi, je voudrais faire une petite tournée. De là, nous allons aller à Guam. Suivez notre chemin vers Tokyo, la Corée du Sud, la Chine, puis peut-être comme une tournée de six combats en cinq semaines. Ce serait quelque chose que nous attendions avec impatience. »

Tous les emplacements répertoriés par Coker seraient de nouveaux territoires pour la promotion. Bien que son principal concurrent, l'UFC, soit au Japon, en Corée du Sud et en Chine, il n'a jamais organisé de spectacle à Guam.

Le Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019 ″) aura lieu vendredi au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Le Bellator 236 aura lieu samedi au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

. (tagsToTranslate) bellator (t) actualités (t) vidéos (t) bellator 235 (t) bellator 236 (t) rupture