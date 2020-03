Nous traînons juste à la maison

Comme la plupart des Américains de nos jours, Andre Fili a été contraint d’apporter de sérieux changements à sa routine quotidienne grâce à la pandémie actuelle de COVID-19. Mais le poids plume de l’UFC dit que les ajustements n’ont pas tous été une si mauvaise chose.

«Je fais de petites séances d’entraînement au parc avec quelques coéquipiers et je sors juste parce que ça fait du bien», a déclaré Fili. “On ne peut pas trop s’enfermer. Je m’assure de recevoir des séances d’entraînement tous les jours, mais pour être honnête, mec, j’aime (explétif) la mise en quarantaine. Il s’agit d’un rêve (explétif) devenu réalité.

«Je ne veux pas que quiconque pense que je prends le coronavirus à la légère. J’espère que tout le monde va bien et que tout le monde guérit. C’est vraiment tragique. C’est horrible, c’est sûr. Mais la façon dont cela m’a affecté, jusqu’à présent, je n’ai aucune plainte. Je suis juste en train de regarder sans pitié des émissions et des films qui figurent sur ma liste depuis des années. Je lis. Je rattrape les piles de bandes dessinées que j’ai. Je suis juste assis dans mon jardin à boire du café, à jouer avec mon chien, et c’est tout à fait acceptable pour moi de rester à la maison et de ne rien faire, et honnêtement à Dieu, mec, le rêve devient réalité. Le rêve devient réalité.”

Originaire de Californie, Fili (20-7 MMA, 8-6 UFC) vit à Sacramento et est un membre de longue date de l’équipe Alpha Male. Le gouvernement de l’État ayant ordonné la fermeture de tous les gymnases, “Touchy” n’a pas eu accès à son centre d’entraînement normal. Comme les combattants de haut en bas de la liste de l’UFC, il a été contraint de trouver des méthodes d’entraînement alternatives.

Mais avec la vie ralentissant pendant la réaction de la nation à l’épidémie de coronavirus, Fili a dit qu’il était important d’essayer de prendre des moments positifs dans une situation difficile.

“Pensez à ce que je vous ai demandé il y a six mois, à quel point seriez-vous content si je disais:” Hé, mec, prends deux semaines sans culpabilité et passe du temps avec ta famille “? Demanda Fili. «Vous seriez tellement content de ça. C’est (explétif) génial. Et la semaine dernière, je n’ai rien fait d’autre que de sortir avec mon chien, regarder des films. Je dois passer du temps avec ma petite sœur, ce que je ne fais pas vraiment grand-chose. J’ai lu un tas de bandes dessinées. Je me suis entraîné comme une fois par jour, je fais du cardio, des travaux routiers, puis je rentre à la maison et je le lance.

«Nous faisons des séances d’entraînement dans le parc. C’est juste moi et mon copain; il fait partie de l’équipe. Nous travaillons toujours au parc. Je patine un peu sur la mini-rampe. Je cours avec mon chien. Littéralement, c’était génial. Tout le monde est sympathique. “

Fili admet qu’il n’a pas vu le bien dans notre épreuve actuelle. Après tout, lorsque l’État de Californie a ordonné aux habitants de quitter la rue pour la première fois il y a plus d’une semaine, la panique qui a suivi n’a rien fait pour apaiser les inquiétudes des gens.

Mais Fili croit que les gens ont commencé à s’habituer à la routine, ils devraient maintenant chercher des moyens de lutter plutôt que de simplement survivre.

“C’était effrayant pendant un certain temps, comme entrer dans l’épicerie et voir des gens s’approvisionner et accumuler des trucs, et on pouvait sentir le niveau d’hystérie”, a déclaré Fili. «Vous pouviez voir le prepper du jour apocalyptique dans tout le monde entrer en jeu, et vous pouviez sentir la panique, et c’était effrayant. C’était triste à voir, et j’étais inquiet – je gagne de l’argent décent maintenant, je me bats, surtout pour un seul mec sans enfants, mais il y a des familles qui ne peuvent pas physiquement, elles n’ont pas les moyens de s’approvisionner pour les deux prochaines semaines. J’étais inquiet de la façon dont cela allait se passer pour les gens, mais j’ai l’impression qu’au moins où je suis, cette première vague d’hystérie s’est calmée, et tout le monde est allé, ‘Ouf’, et a expiré, et c’est comme, ‘Oh, donc on traîne.’

“Tant qu’ils ne déclarent pas la loi martiale ou que quelque chose de fantasmagorique (explétif) se produit, nous passons juste du temps à la maison. Ma sœur est essentiellement en vacances d’été pour toujours. C’est vraiment joli (explétif) rad, mec. “

Quand, exactement, la vie reviendra à un certain degré de normalité, chacun le suppose. Le président de l’UFC, Dana White, a l’intention de reprendre le calendrier de la promotion à partir du 18 avril avec l’UFC 249 et d’aller de l’avant à partir de là.

Fili attend ce moment de la vie avec impatience autant que n’importe qui d’autre, mais en ce moment, il savoure un rythme différent. Bien sûr, si vous avez du mal pendant cette période, Fili a dit qu’il l’obtenait et qu’il avait une recommandation pour vous divertir.

“J’espère que tout le monde reste en sécurité et apprécie au moins cette fois, je l’espère un peu”, a déclaré Fili. «Je sais que c’est (explicatif), mais il y a de bonnes choses que vous pouvez tirer de chaque situation.

«J’espère que tout le monde reste en sécurité. J’espère que tout le monde appréciera au moins un peu sa mise en quarantaine. Si vous vous ennuyez à la maison, vous pouvez écouter ma musique sur Spotify. Mon groupe s’appelle Born Breach. Vous pouvez vous promener dans votre salon avec vos sous-vêtements ou quelque chose. “

